国际油市：OPEC担心油价下跌，准备与其他产油国进行磋商

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦8月31日 - 周一最新出版的OPEC Bulletin中的一篇文章写道，石油输出国组织(OPEC)担心油价下跌，准备与其他产油国进行磋商。
这篇文章称，“受原油产量增加及市场投机行为影响，目前油价持续承压，这仍是OPEC及其成员国的心头之患，对于该行业的所有利益攸关方来说确实如此，”
OPEC对于与其他产油国进行磋商重新持开放态度。该组织已表示如果没有俄罗斯等非OPEC产油国的帮助将拒绝减产，俄罗斯亦拒绝减产。
“OPEC一如既往将继续竭尽所能为油市创造正确有利的环境，以使油价达到公平合理的均衡水平。”
“OPEC已在多个场合强调，准备与其他所有产油国进行磋商，但这要在平等的竞争环境下。OPEC将保护自身的利益。”(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”