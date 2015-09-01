《中国报摘》--中国证券报9月1日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国证监会、财政部、国资委和银监会8月31日联合发文，以进一步提高上市公司质量，建立健全投资者回报机制，提升上市公司投资价值，促进结构调整和资本市场稳定健康发展，推动国有企业改革，增强国有经济活力。分析人士表示，《通知》选择在投资信心需要重建时出台，恰逢其时，对资本市场构成长期利好。
* 其他:
--截至2015年8月31日，沪市1,071家上市公司已如期披露2015年半年度报告。报告显示，上市公司整体业绩如市场预期增速放缓，但在产业结构调整方面，沪市公司由工业主导向服务型主导转型的步伐加快，公司转型升级已出现积极变化。
--截至2015年8月31日，深市1,729家上市公司全部披露了2015年半年度报告。2015年上半年，深市上市公司共实现营业收入30,720.03亿元，净利润2,230.73亿元，同比增长5.1%和23.5%。在中国经济全面进入新常态的背景下，深市上市公司业绩显示出持续向好，稳中有升的态势。
--风帆股份 公告，拟注入中船重工集团、中国重工等持有的动力资产，作价约144亿元人民币，并募集配套资金138.75亿。
--中国中铁 2015年中期业绩报告显示，公司上半年实现营业总收入2,747.8亿元，实现归属上市公司股东的净利润达到48亿元，同比大幅增长18.31%；基本每股收益0.215元/股，同比增长12.57%。 (完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”