《中国报摘》--中国证券报9月1日

* 头版头条:

--中国证监会、财政部、国资委和银监会8月31日联合发文，以进一步提高上市公司质量，建立健全投资者回报机制，提升上市公司投资价值，促进结构调整和资本市场稳定健康发展，推动国有企业改革，增强国有经济活力。分析人士表示，《通知》选择在投资信心需要重建时出台，恰逢其时，对资本市场构成长期利好。

* 其他:

--截至2015年8月31日，沪市1,071家上市公司已如期披露2015年半年度报告。报告显示，上市公司整体业绩如市场预期增速放缓，但在产业结构调整方面，沪市公司由工业主导向服务型主导转型的步伐加快，公司转型升级已出现积极变化。

--截至2015年8月31日，深市1,729家上市公司全部披露了2015年半年度报告。2015年上半年，深市上市公司共实现营业收入30,720.03亿元，净利润2,230.73亿元，同比增长5.1%和23.5%。在中国经济全面进入新常态的背景下，深市上市公司业绩显示出持续向好，稳中有升的态势。

--风帆股份 公告，拟注入中船重工集团、中国重工等持有的动力资产，作价约144亿元人民币，并募集配套资金138.75亿。