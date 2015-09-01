中国汽车：互联网企业家支持打造中国特斯拉

特斯拉发言人Ricardo Reyes周一称：“我们很高兴看到其他人把S型轿车和我们的业务模式作为标准，不论它是大公司还是资金充足的初创企业。”

蔚来汽车在上海成立，并在欧洲和美国开设办事处，表明向电动汽车的逐步转变，降低了汽车行业的进入门槛，电动车在设计上比传统汽车更加简单。中国政府也提供大幅度优惠，鼓励电动汽车的生产和销售。

“蔚来汽车推出的第一款车将是超级电动跑车，”公司发言人Jili Liu对路透表示。“预计这款超级跑车将优于全球所有内燃发动机跑车。”

Liu表示，这款跑车预计将在2016年推出，其设计功率将超过1,000马力，3秒内便可从静止加速至每小时100公里。随后还将推出一系列高性能汽车。

蔚来汽车得到中国互联网公司腾讯、易车网创始人李斌、汽车之家网站创始人李想以及电商网站京东创始人刘强东的支持。NextEV称，该公司还得到高瓴资本的支持。(完)