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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 08:26 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月1日-9月8日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
    
 日期   时间   国家    规模     发行细节
 9/1           日本             标售10年期公债
 9/2           德国    40亿欧   标售五年期联邦债券
                       元       
 9/3           西班牙           标售债券
 9/3           日本             加强流动性标售
                                
 9/3           法国             标售长期政府债券(OAT)
 9/3           日本             标售三个月期贴现国库券
                                
 9/7    1350   法国             标售国库券(BTF)
                                
 9/8           日本             标售30年期公债
                                
 9/8           日本             标售六个月期贴现国库券
                                
 9/8           英国             标售2045年到期、票息为3½%的
                                公债
 9/8           美国             发售三年期公债
                                
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 孙国玉；审校 李爽)

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