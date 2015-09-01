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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 11:20 BJT

更正-《汇市简讯》欧元/美元小幅上涨，中国数据公布前避险情绪高涨

(更正：内文第二点的标普500指数有误，更正为标普500股指期货) 2359GMT

* 欧元/美元小幅上涨，在中国数据公布前，市场依然紧张不安

* 标准普尔500股指期货跌0.45%，风险货币依然承压

* 欧元/美元分时图阻力位在1.1240/46美元，1.1260/65存在更多阻力 (完)

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