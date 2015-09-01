《香港报摘》--经济日报9月1日

**头版头条**

--基金经理认为，恒生指数 能否重上22,000点关口，3项反弹指标最为关键，即内地改革决心、经济回稳速度及公司盈利改善进度。

**其他**

--复星国际 董事长郭广昌及副董事长兼首席执行官梁信军轮流唱好股市，指A股由5,000点跌至3,000点，已比较安全，并建议散户要买就买H股，适度关注A股。另外，公司希望保险及资产管理未来分别达1,000亿美元规模。

--人保集团 称，在A股高位时已减持，虽然7、8月投资组合回报下跌，但当中约一半为稳健投资，其中包括优先股，估计下半年投资收益平稳。

--中国置业投资 早前拟引中国中车 入股而暴升，昨早突然急泻逾8成后停牌，晚上才由中车自愿公告指，因认购协议内先决条件未得到满足，取消入主中国置业的计划。（完）

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