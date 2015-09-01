《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月1日

*工商时报：

--金管会主委曾铭宗昨日表示，元大金控 并大众银行 后，未来银行价值会递减，目前金管会鼓励金融机构间自愿性合并，但再过一阵子，不排除祭出更强的资本要求，以驱动更快速的金融整并。

--宏达电 裁员大刀砍向台湾，主管单位证实，新店总部与桃园厂在10月底前共将解雇600名员工，以宏达电在台总聘雇员工约达12,000名、占全球员工总数八成来看，宏达电要达成全球裁员2,250人的目标，台湾裁员人数很难少于千人。

--10大寿险公司揭露的半年报，上半年虽获利924亿台币，但备供出售项下未实现获利从第1季底的1,097亿台币，到6月底仅剩下56亿台币，无活络及持有到期项下债券则转为未实现亏损达990亿台币，整体金融资产未实现比3月底减少逾3,600亿台币。

*经济日报：

--宏达电营运遇逆风，传出宏达电上海厂已停工一个多月、可能求售，厂区已有大批员工离职，苹果代工厂和硕 因将进入新机量产，正积极招募这些宏达电离职员工。

--陆股上半年表现抢眼，提升寿险业获益。主要寿险公司公布对大陆地区投资及获利情形，前五大业者包含国泰、富邦、新光、南山与中国人寿 ，上半年在中国大陆的投资收益，合计直逼200亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。