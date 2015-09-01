《香港报摘》--信报9月1日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--踏入暑假旺季，本港零售市道依然疲弱，7月份零售额375亿港元，按年下跌2.8%，跌幅超于市场预期的1.2%，也是连续第五个月下跌
**其他**
--美国奢侈品名牌Coach 位于中环的旗舰店决定提早两年退租，发言人表示，公司将致力推进中国区的长期发展策略，继续专注香港市场业务发展，同时证实位于金钟太古广场的分店在今年5月份已结业。
--铝材生产商中国宏桥 股价大跌近20%，公司执行董事助理兼企业金融主管王雨婷称，可能因投资者认为该公司资本开支较大，而令市场出现过度反应，相信是短期现象。
--近期多次回购公司股份的恒大地产 主席许家印称，其持有的股票永远都不会抵押，回购股份反映对公司有信心。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”