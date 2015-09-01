《香港报摘》--信报9月1日

**头版头条**

--踏入暑假旺季，本港零售市道依然疲弱，7月份零售额375亿港元，按年下跌2.8%，跌幅超于市场预期的1.2%，也是连续第五个月下跌

**其他**

--美国奢侈品名牌Coach 位于中环的旗舰店决定提早两年退租，发言人表示，公司将致力推进中国区的长期发展策略，继续专注香港市场业务发展，同时证实位于金钟太古广场的分店在今年5月份已结业。

--铝材生产商中国宏桥 股价大跌近20%，公司执行董事助理兼企业金融主管王雨婷称，可能因投资者认为该公司资本开支较大，而令市场出现过度反应，相信是短期现象。

--近期多次回购公司股份的恒大地产 主席许家印称，其持有的股票永远都不会抵押，回购股份反映对公司有信心。（完）

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