中国新债：宁夏下周二将发行共35.73亿元一般地方债

路透上海9月1日 - 中国宁夏回族自治区财政厅周一晚间公告，将于下周二(8日)招标发行总额35.7279亿元人民币的一般地方债，全部为置换债券。

该批债为宁夏今年第二批一般债，期限包括三年、五年、七年和10年。除三年计划发行规模为5.7279亿元外，另外三期均为10亿元。

上述一般债券的具体招标时间为9月8日下午2:00-2:40。两类债券均自9月9日起开始发行并计息，9月11日发行结束。大公国际资信评估有限公司对上述债券的信用评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，利率多按五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，中标利率开始出现较下限加点势头，幅度多在10-15bp左右；而8月7日招标的辽宁债利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。(完)

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