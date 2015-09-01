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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 08:40 BJT

《汇市简讯》美元/日圆或延续昨日下午以来的区间波动走势

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* 美元/日圆在伦敦盘从昨日亚洲午盘的120.88升至121.42日圆

* 该货币对随后走势疲软，朝着200小时移动均线切入位121.05回落

* 美元/日圆目前稳处于120.77-121.30的小时图一目均衡云区

* 日线图支撑位在200日移动均线切入位120.79和一目均衡基准线120.71

* 卖单从121.50至121.74/76日圆，为过去两日高点

* 120.70下方有止损盘 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校)

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