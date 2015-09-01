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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 08:32 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月1日

路透香港9月1日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7497港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数周一收低114.98点，或0.69%，报16,528.03点。为2012年来表现最差的一个月收尾，之
 前一美国联邦储备理事会(FED/美联储)高阶官员的讲话加剧了投资者对9月升息的担忧。            
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       125.220    3.48     101236             9.704       0.98
 中国铝业                       8.270   -4.28      58423             2.564      -1.02
 中国移动                      59.820    0.13     296000            92.717      -1.26
 中国人寿                      17.070   -2.23     190110            26.457      -1.28
 中石油                        83.540   -1.88      73008             6.474       0.53
 中石化                        67.360    0.01      36527             5.220       1.17
 汇丰控股                      39.670   -0.58    1478530            61.486       0.30
 中电信                        52.100   -1.48      20853             4.038      -0.55
 中国联通                      13.090   -2.46     166112            10.144      -0.35
 兖州煤业                       4.690   -5.82      22005             3.635      -0.69
 华能国际                      45.320   -1.90      11100             8.780      -1.68
 南方航空                      31.210   -2.16       7115             4.837      -4.21
 东方航空                      25.850   -2.23      16139             4.007      -2.99
 中芯国际                       4.300   -1.15      11442             0.666      -1.99
 
    （完）

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