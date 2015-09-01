《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月1日

路透香港9月1日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7497港元 ) 美股道琼工业指数周一收低114.98点，或0.69%，报16,528.03点。为2012年来表现最差的一个月收尾，之 前一美国联邦储备理事会(FED/美联储)高阶官员的讲话加剧了投资者对9月升息的担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 125.220 3.48 101236 9.704 0.98 中国铝业 8.270 -4.28 58423 2.564 -1.02 中国移动 59.820 0.13 296000 92.717 -1.26 中国人寿 17.070 -2.23 190110 26.457 -1.28 中石油 83.540 -1.88 73008 6.474 0.53 中石化 67.360 0.01 36527 5.220 1.17 汇丰控股 39.670 -0.58 1478530 61.486 0.30 中电信 52.100 -1.48 20853 4.038 -0.55 中国联通 13.090 -2.46 166112 10.144 -0.35 兖州煤业 4.690 -5.82 22005 3.635 -0.69 华能国际 45.320 -1.90 11100 8.780 -1.68 南方航空 31.210 -2.16 7115 4.837 -4.21 东方航空 25.850 -2.23 16139 4.007 -2.99 中芯国际 4.300 -1.15 11442 0.666 -1.99 （完）