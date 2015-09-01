更新版 1-韩国数据：8月出口创六年最大降幅，通胀保持稳定

Kim补充称，他预计韩国为了提振国内经济，在2015年底之前将再进行一次降息。韩国当前政策利率为1.50%。

韩国有四分之一的出口是对中国，中国经济持续放缓拖累韩国的对外贸易。

路透计算显示，韩国8月平均每工作日的出口值为17.9亿美元，低于7月修正后的18.6亿美元。

韩国是每月最先公布贸易数据的主要出口国，也是三星电子 、现代汽车 、现代重工 等全球制造商的大本营。

韩国统计局周二稍早公布的数据显示，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.7%，符合预期，且持平于7月通胀水准。(完)