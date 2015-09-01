更新版 1-韩国数据：8月出口创六年最大降幅，通胀保持稳定

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
Kim补充称，他预计韩国为了提振国内经济，在2015年底之前将再进行一次降息。韩国当前政策利率为1.50%。
韩国有四分之一的出口是对中国，中国经济持续放缓拖累韩国的对外贸易。
路透计算显示，韩国8月平均每工作日的出口值为17.9亿美元，低于7月修正后的18.6亿美元。
韩国是每月最先公布贸易数据的主要出口国，也是三星电子 、现代汽车 、现代重工 等全球制造商的大本营。
韩国统计局周二稍早公布的数据显示，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.7%，符合预期，且持平于7月通胀水准。(完)
(编译/审校 王丽鑫/白云/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”