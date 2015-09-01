长江期货：中国期指成交和持仓量双降，资金利用期指避险意愿仍强

周一，中金所进一步抑制期指日内过度投机交易的两项措施取得积极成效，股指期货成交与持仓量双双下降。IF四份合约成交量57.8万手，为近38个交易日最低水平。过度投机得到抑制后，期指日内波动幅度也明显下降，IF1509日内振幅5.96%，为近一周最低。

股指期货市场整体持仓量大幅下降，主力席位净空持仓量变化不大。笔者推测这可能由于中金所的措施更多是抑制过度投机交易，大量投机头寸选择离场，并未过多影响套保头寸。期指在跌势中的风险管理功能依然可以有效发挥。两份合约多空双方基本呈现对等减仓，似乎也支持笔者这一推断。在IF1509上，前20多方减持买单6178手，前20空方减持卖单6103手。在IF1512上，前20多方减持买单360手，前20空方减持卖单296手。(完)