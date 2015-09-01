光大期货：中秋节假期临近推动大连鸡蛋期价短线反弹

在鸡蛋1509合约进入交割月后，鸡蛋1601合约价格将主要体现市场预期。在鸡蛋现货季节性因素影响下，鸡蛋1601合约或阶段性体现鲜蛋消费转旺的市场预期。但需要注意的是，鸡蛋9月消费高峰过后，将再度进入到季节性消费淡季。在高养殖利润刺激养殖户补栏、十一过后季节性消费需求下降等因素影响下，远期鸡蛋市场供应还将不断增加。因此，从中线来说，在1601合约蛋价短线反弹过后，投资者还需保持中线做空思路。（完）