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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 08:45 BJT

光大期货：中秋节假期临近推动大连鸡蛋期价短线反弹

以下内容节选自9月1日的《期货日报》：

周一，鸡蛋主力1601合约低开后中幅震荡，最高上探3,945元/500千克，最低下行至3,883元/500千克。随着中秋节假期临近，鸡蛋现货市场的鲜蛋需求增加，1509合约的季节性强势表现有望引领鸡蛋期货短线反弹。

　　在鸡蛋1509合约进入交割月后，鸡蛋1601合约价格将主要体现市场预期。在鸡蛋现货季节性因素影响下，鸡蛋1601合约或阶段性体现鲜蛋消费转旺的市场预期。但需要注意的是，鸡蛋9月消费高峰过后，将再度进入到季节性消费淡季。在高养殖利润刺激养殖户补栏、十一过后季节性消费需求下降等因素影响下，远期鸡蛋市场供应还将不断增加。因此，从中线来说，在1601合约蛋价短线反弹过后，投资者还需保持中线做空思路。（完）

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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