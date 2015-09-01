光大期货：中秋节假期临近推动大连鸡蛋期价短线反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月1日的《期货日报》：
周一，鸡蛋主力1601合约低开后中幅震荡，最高上探3,945元/500千克，最低下行至3,883元/500千克。随着中秋节假期临近，鸡蛋现货市场的鲜蛋需求增加，1509合约的季节性强势表现有望引领鸡蛋期货短线反弹。
在鸡蛋1509合约进入交割月后，鸡蛋1601合约价格将主要体现市场预期。在鸡蛋现货季节性因素影响下，鸡蛋1601合约或阶段性体现鲜蛋消费转旺的市场预期。但需要注意的是，鸡蛋9月消费高峰过后，将再度进入到季节性消费淡季。在高养殖利润刺激养殖户补栏、十一过后季节性消费需求下降等因素影响下，远期鸡蛋市场供应还将不断增加。因此，从中线来说，在1601合约蛋价短线反弹过后，投资者还需保持中线做空思路。（完）
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”