版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 08:42 BJT

《香港重要政经日程》--9月1日-9月3日

================== 今日重要政经消息=================

9月1日（周二）

-- 港股通暂停。

-- 数码通 公布全年业绩。

--09:00 美商会2015 China Conference。

--11:30 中国中铁 业绩记者会。

--15:45 和谐汽车 业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

9月2日（周三）

-- 港股通暂停。

--09:00 惠誉评级全球主权会议。

--13:30 长城汽车 在中国举行股东特别大会。

9月3日（周四）

-- 抗战胜利记念日公众假期。

-- 沪港通暂停。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐