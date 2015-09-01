《香港重要政经日程》--9月1日-9月3日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
9月1日（周二）
-- 港股通暂停。
-- 数码通 公布全年业绩。
--09:00 美商会2015 China Conference。
--11:30 中国中铁 业绩记者会。
--15:45 和谐汽车 业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
9月2日（周三）
-- 港股通暂停。
--09:00 惠誉评级全球主权会议。
--13:30 长城汽车 在中国举行股东特别大会。
9月3日（周四）
-- 抗战胜利记念日公众假期。
-- 沪港通暂停。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”