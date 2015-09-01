《交易视点》台债多头气氛依旧，短线波动仍须谨慎看待--元大宝来证

路透台北9月1日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾经济基本面尚未出现转折，仍维持疲弱状况，但股市在连日下跌后出现反弹，让短线跌幅已深的公债殖利率出现获利了结卖压。尽管整体经济、资金及筹码对债市仍是有利状况，油价反弹及FED升息会议在即也为台债殖利率走势增添不确定性，虽多头气氛依旧，短线波动仍须谨慎看待，预估10年券104/12期 成交区间在1.10%-1.20%，而五年券104/9期 则在0.75%-0.85%。

油价出现明显反弹力道，因美国石油产量不若先前乐观，显示油价重挫的确让页岩油业者备受压力，油价回升让未来FED所关注的通膨朝正向发展，但经济下行的经济体面临油价走扬则是个体加重生活成本，可支配所得减少朝负面情境迈进，油价是影响全球债市关键要素之一，将持续观察。本周美国将公布的非农就业报告及Richmond Fed主席谈话都是美联储会议重要指标。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)