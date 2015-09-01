大有期货：利多炒作退潮，上海螺纹钢期价二次探底

以下内容节选自9月1日的《期货日报》：

上周一，螺纹钢1601合约用一根长阴跌破2,000元/吨，二次探底，直逼历史低点1,908元/吨，随后出现技术性修复反弹，但仍被压制在2,000元/吨下方。笔者认为，政策面利好对螺纹钢反弹产生显着支撑，但在基本面萎靡和经济下行压力增加的情况下，螺纹钢熊途漫漫。

目前整个钢市还处于弱势中，远月贴水格局仍未改善，短期利多炒作兑现后，钢价在全球金融市场恐慌情绪中二次探底。笔者认为，当前钢市熊途仍未结束，需求仍然是判断未来行情的核心变量。但我们也不应过度悲观，毕竟“金九银十”有望支撑阶段性需求，预计后期会继续震荡筑底，不排除再创新低的可能。(完)

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