大有期货：利多炒作退潮，上海螺纹钢期价二次探底

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月1日的《期货日报》：
上周一，螺纹钢1601合约用一根长阴跌破2,000元/吨，二次探底，直逼历史低点1,908元/吨，随后出现技术性修复反弹，但仍被压制在2,000元/吨下方。笔者认为，政策面利好对螺纹钢反弹产生显着支撑，但在基本面萎靡和经济下行压力增加的情况下，螺纹钢熊途漫漫。
目前整个钢市还处于弱势中，远月贴水格局仍未改善，短期利多炒作兑现后，钢价在全球金融市场恐慌情绪中二次探底。笔者认为，当前钢市熊途仍未结束，需求仍然是判断未来行情的核心变量。但我们也不应过度悲观，毕竟“金九银十”有望支撑阶段性需求，预计后期会继续震荡筑底，不排除再创新低的可能。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”