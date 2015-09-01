更新版1-日本数据：第二季资本支出增长放缓，决策者推出刺激举措压力犹在

扣除软件支出后，经季节调整的资本支出较前季下滑2.7%，1-3月为增长6.0%。

该数据将用于计算9月8日出炉的国内生产总值(GDP)修正值。数据还显示，第二季企业经常性获利较上年同期增长23.8%，企业营收较上年同期增长1.1%。

初步数据显示，日本第二季GDP环比年率初值为收缩1.6%，因出口疲软及消费者减少支出。

许多分析师预计，日本经济在本季纵有反弹，也仅会温和增长，因食品杂货成本上升可能令消费降温，且亚洲需求停滞也重压出口。