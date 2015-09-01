更新版1-日本数据：第二季资本支出增长放缓，决策者推出刺激举措压力犹在

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
扣除软件支出后，经季节调整的资本支出较前季下滑2.7%，1-3月为增长6.0%。
该数据将用于计算9月8日出炉的国内生产总值(GDP)修正值。数据还显示，第二季企业经常性获利较上年同期增长23.8%，企业营收较上年同期增长1.1%。
初步数据显示，日本第二季GDP环比年率初值为收缩1.6%，因出口疲软及消费者减少支出。
许多分析师预计，日本经济在本季纵有反弹，也仅会温和增长，因食品杂货成本上升可能令消费降温，且亚洲需求停滞也重压出口。
政策制定者一直坚持寄望资本支出将成为驱策日本经济复苏的力量，但部分人士担心，近来市场动荡可能促使企业推迟支出计划。(完) (编译 李爽/张若琪 审校 张荻/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”