金属期市：伦敦镍价下跌，追随上海市场走势

LME期铜 较周五跌0.2%至每吨5,125.50美元，沪铜 在周一尾盘涨0.2%报每吨39,150元人民币。

彭博新闻周一报导称，对冲基金公司英仕曼集团(Man Group) EMG.L 中国区主席李亦非被中国警方带走协助调查，并称该调查与近期证券市场的大幅波动相关。同时一位国内财经记者在国家电视台上承认，自己传播虚假信息导致“恐慌与混乱”。

美联储副主席费舍尔周六表示，随着来自美元汇率的压力减退，美国通胀率将反弹，从而允许美联储逐步升息。

诺里尔斯克镍业(Norilsk Nickel) 称，预期2015年镍市将供需平衡，2016年料短缺6万吨。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金