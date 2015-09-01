金属期市：伦敦镍价下跌，追随上海市场走势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
LME期铜 较周五跌0.2%至每吨5,125.50美元，沪铜 在周一尾盘涨0.2%报每吨39,150元人民币。
彭博新闻周一报导称，对冲基金公司英仕曼集团(Man Group) EMG.L 中国区主席李亦非被中国警方带走协助调查，并称该调查与近期证券市场的大幅波动相关。同时一位国内财经记者在国家电视台上承认，自己传播虚假信息导致“恐慌与混乱”。
美联储副主席费舍尔周六表示，随着来自美元汇率的压力减退，美国通胀率将反弹，从而允许美联储逐步升息。
诺里尔斯克镍业(Norilsk Nickel) 称，预期2015年镍市将供需平衡，2016年料短缺6万吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/李爽 审校 王丽鑫/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”