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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 08:48 BJT

国泰君安期货：焦煤库存上升焦化厂销售不畅，大连焦炭期货筑底行情未结束

以下内容节选自9月1日的《期货日报》：

近期，与钢铁产业链相关的螺纹钢、铁矿石期货反弹，多头情绪回暖，市场对于后期政策刺激有所期待。但笔者认为焦煤库存上升，焦化厂销售不畅，钢材涨价不具备持续性，焦炭价格仍将处于探底过程中。

受需求的下滑比产量下滑更快的影响，山西部分煤矿的库存压力已经呈现上升迹象，矿上对于工人的放假时间延长以减少产量，但当前库存仍有消化压力。如果见不到需求的进一步好转，四季度国内焦煤价格继续下行将不可避免。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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