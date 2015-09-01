国泰君安期货：焦煤库存上升焦化厂销售不畅，大连焦炭期货筑底行情未结束

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月1日的《期货日报》：
近期，与钢铁产业链相关的螺纹钢、铁矿石期货反弹，多头情绪回暖，市场对于后期政策刺激有所期待。但笔者认为焦煤库存上升，焦化厂销售不畅，钢材涨价不具备持续性，焦炭价格仍将处于探底过程中。
受需求的下滑比产量下滑更快的影响，山西部分煤矿的库存压力已经呈现上升迹象，矿上对于工人的放假时间延长以减少产量，但当前库存仍有消化压力。如果见不到需求的进一步好转，四季度国内焦煤价格继续下行将不可避免。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”