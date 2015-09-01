渤海期货：沪胶价格走势仍偏弱，受汽车市场疲软拖累

受全球天然橡胶产量过剩逐年加剧影响，6月初至今，天然橡胶价格一路走低。同时伴随着国内经济步入下行周期，中国汽车市场进一步疲软。然而泰国、越南等主要产胶国仍然继续提高天然橡胶产量，为本就触及了成本底线的天然橡胶价格雪上加霜。昨日沪胶主力1601合约围绕11,500元/吨横盘震荡，价格走势仍偏弱。

天然橡胶目前处在季节性的需求淡季，而在今年季节性需求淡季里，天然橡胶的市场形势较往年却要严峻得多。据统计，7月我国汽车产量较去年同比下降11.76%。汽车产量下滑已经不仅是季节性因素所致，产能释放过度和消费需求不足也是影响汽车产量严重下滑的重要因素。(完)