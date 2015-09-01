渤海期货：沪胶价格走势仍偏弱，受汽车市场疲软拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月1日的《期货日报》：
受全球天然橡胶产量过剩逐年加剧影响，6月初至今，天然橡胶价格一路走低。同时伴随着国内经济步入下行周期，中国汽车市场进一步疲软。然而泰国、越南等主要产胶国仍然继续提高天然橡胶产量，为本就触及了成本底线的天然橡胶价格雪上加霜。昨日沪胶主力1601合约围绕11,500元/吨横盘震荡，价格走势仍偏弱。
天然橡胶目前处在季节性的需求淡季，而在今年季节性需求淡季里，天然橡胶的市场形势较往年却要严峻得多。据统计，7月我国汽车产量较去年同比下降11.76%。汽车产量下滑已经不仅是季节性因素所致，产能释放过度和消费需求不足也是影响汽车产量严重下滑的重要因素。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”