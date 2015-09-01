国际油市：油价跌逾3%，投资者对此前涨势进行获利了结

EIA周一发布修正后的数据显示，美国国内石油日产量于4月创下略高于960万桶的峰值，接下来两个月则减少逾30万桶。

0030 GMT，10月布兰特原油 跌1.85美元至每桶52.30美元，或3.4%；上日则攀升4.10美元，或8.2%。

美国原油10月期约 跌1.86美元，或3.8%，至每桶47.35美元，上日结算价涨3.98美元或8.8%。

美国原油三日涨幅达27.5%，以美元计为2011年2月以来最大的三日涨幅，且为1990年8月以来最大百分比涨幅。

投资人静待周二稍晚出炉的中美关键数据，以寻求进一步的方向指引。

其中包括中国8月官方及财新制造业采购经理人指数(PMI)，美国8月汽车销售数据，以及美国石油协会(API)发布一周全国石油库存报告。

据周一出炉的路透对分析师所做调查显示，美国上周商业原油库存减少150万桶至4.493亿桶。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文