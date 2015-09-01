国际油市：油价跌逾3%，投资者对此前涨势进行获利了结

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及六个月高位，因出口和乙醇生产需求强劲
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
EIA周一发布修正后的数据显示，美国国内石油日产量于4月创下略高于960万桶的峰值，接下来两个月则减少逾30万桶。
0030 GMT，10月布兰特原油 跌1.85美元至每桶52.30美元，或3.4%；上日则攀升4.10美元，或8.2%。
美国原油10月期约 跌1.86美元，或3.8%，至每桶47.35美元，上日结算价涨3.98美元或8.8%。
美国原油三日涨幅达27.5%，以美元计为2011年2月以来最大的三日涨幅，且为1990年8月以来最大百分比涨幅。
投资人静待周二稍晚出炉的中美关键数据，以寻求进一步的方向指引。
其中包括中国8月官方及财新制造业采购经理人指数(PMI)，美国8月汽车销售数据，以及美国石油协会(API)发布一周全国石油库存报告。
据周一出炉的路透对分析师所做调查显示，美国上周商业原油库存减少150万桶至4.493亿桶。(完)
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(编译 白云/龚芳; 审校 于春红/王兴亚)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。