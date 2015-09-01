国海良时期货：大连豆粕期货跟随美豆走势表现相对抗跌

以下内容节选自9月1日的《期货日报》：

美豆仍是中国豆粕定价的根源，中期CBOT大豆价格压力重重。打压美豆不断刷新低点的驱动力主要来自超出市场预期的新季大豆供给量，以及预期下降的新季大豆出口需求。

市场普遍预期新年度大豆市场的中国需求将受到抑制。截至8月13日，新作美豆出口量已经落后于去年同期的900万吨，累计出口1,050万吨，为过去4年新低，累计出口至中国则创下过去8年新低。因此，笔者认为，在未来2-3个月内，美豆天气变化和南美大豆出口形势是关键。基于目前的情况判断，美盘大豆价格压力重重，由于我国豆粕根源上仍受限于美豆，预计会跟盘承压。

目前国内豆粕供需宽松格局持续，虽然短期难有改变，豆粕价格承压，但是受益于盘面压榨利润转亏而削减做空动能，利于豆粕挺价。同时生猪养殖已经出现止跌企稳迹象，蛋白原料需求的底部或已构筑完成。中长期而言，需求继续增长将逐步为豆粕价格带来实质性支撑，未来豆粕跟随美豆走势仍将是相对抗跌的品种。(完)

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