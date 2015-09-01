全球金市：美元下跌提振黄金走升，但美联储升息预期限制涨势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国经济上月表现如何还会有更多数据说明，今日上午政府将公布制造业和服务业相关数据。
美国12月期金 涨0.5%至每盎司1,138.30美元。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔上周表示，全球金融市场已逐渐摆脱近几周的动荡，不排除美联储9月加息。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/孙国玉；审校 李爽/徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”