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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 09:11 BJT

全球金市：美元下跌提振黄金走升，但美联储升息预期限制涨势

中国经济上月表现如何还会有更多数据说明，今日上午政府将公布制造业和服务业相关数据。

美国12月期金 涨0.5%至每盎司1,138.30美元。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔上周表示，全球金融市场已逐渐摆脱近几周的动荡，不排除美联储9月加息。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/孙国玉；审校 李爽/徐文焰)

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