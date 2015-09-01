《中国报摘》--其他报纸重要消息9月1日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--18家上市白酒企业半年报数据显示，全行业上半年共实现销售收入572.79亿元，净利润总额175.25亿元（不含顺鑫农业）。贵州茅台 、五粮液 、洋河股份 前三强营收、净利润分别占全行业比例64%和82%。 在去年同期基数较低的基础上，白酒行业上半年业绩整体出现回暖，但行业集中度提升，两极分化严重。
**证券时报**
--国金证券宣布已与百度签署《战略合作协议》，国金证券将独家使用百度提供的基于大数据的人工智能分析技术进行投资策略和相关基金产品的开发，同时百度同意在合作期内就协议所涉领域，在证券公司中与国金证券独家合作。该项协议合作期限为2015年9月15日至2016年9月14日。
**21世纪经济报道**
--近日，浙江易士企业管理服务有限公司被央行注销《支付业务许可证》，成为2011年首批27家获颁发许可证企业中，首家被注销牌照的第三方支付公司。分析人士认为，在第三方支付行业，有核心技术竞争实力和目前排名靠前的公司会抢占更多市场，而诸如支付宝钱包、微信支付等移动支付平台将会成为行业的主流。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”