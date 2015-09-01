《中国报摘》--其他报纸重要消息9月1日

**上海证券报**

--18家上市白酒企业半年报数据显示，全行业上半年共实现销售收入572.79亿元，净利润总额175.25亿元（不含顺鑫农业）。贵州茅台 、五粮液 、洋河股份 前三强营收、净利润分别占全行业比例64%和82%。 在去年同期基数较低的基础上，白酒行业上半年业绩整体出现回暖，但行业集中度提升，两极分化严重。

**证券时报**

--国金证券宣布已与百度签署《战略合作协议》，国金证券将独家使用百度提供的基于大数据的人工智能分析技术进行投资策略和相关基金产品的开发，同时百度同意在合作期内就协议所涉领域，在证券公司中与国金证券独家合作。该项协议合作期限为2015年9月15日至2016年9月14日。

**21世纪经济报道**

--近日，浙江易士企业管理服务有限公司被央行注销《支付业务许可证》，成为2011年首批27家获颁发许可证企业中，首家被注销牌照的第三方支付公司。分析人士认为，在第三方支付行业，有核心技术竞争实力和目前排名靠前的公司会抢占更多市场，而诸如支付宝钱包、微信支付等移动支付平台将会成为行业的主流。(完)