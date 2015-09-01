《香港报摘》--其他报纸重要消息9月1日

**明报**

--由中交集团“空降”成为绿城中国 的联席主席朱碧新透露，现正规划绿城中国与中交集团旗下的中房地产 之重组事宜。

**星岛日报**

--招商局国际 主席李建红称，全球经济进入深度调整，实体经济受压，并认为经济下行尚未到拐点，港口行业仍面临较大的下行压力。

**苹果日报**

--富通保险香港区业务最终由内地知名私募基金九鼎投资夺得，作价为107亿港元，市账率约为1.2倍。

**东方日报**

--近期人民币兑美元汇率大幅波动，带动港交所 8月人民币期货合约成交量达42,412张（名义价值42.41亿美元），创出月度历史新高。

**文汇报**

--徽商银行 董事长李宏鸣表示，早前提出发行12.28亿股A股新股的计划现时要看国家策略方向再作考虑，如未能启动，公司会考虑增发H股或优先股等不同集资渠道，以补充资金需要。（完）

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