《全球汇市》避险情绪支撑日圆和欧元，关注中美制造业PMI数据

英镑兑美元 报1.5360美元，极为接近1.5330美元左右的7月低点，维持英国央行上月通胀报告浇熄提早升息预期后的疲弱基调。

“市场认为英国央行将在美联储升息后才会升息...英镑兑美元有可能进一步下跌，”巴克莱驻东京的首席外汇策略师Shinichiro Kadota称。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1242 1.1211 0.28 -7.07 1.2097

美元/日圆 121.02 121.22 -0.16 1.31 119.68

欧元/日圆 136.05 135.89 0.12 -6.31 144.78

美元/瑞郎 0.9633 0.9669 -0.37 -3.10 0.9941

英镑/美元 1.5377 1.5342 0.23 -1.26 1.5573

美元/加元 1.3148 1.3135 0.10 13.17 1.1618

澳元/美元 0.7116 0.7110 0.08 -12.88 0.8168

新西兰元/美元 0.6355 0.6334 0.33 -18.49 0.7797

澳元/日圆 86.120 86.180 -0.07 -11.88 97.750

新西兰元/日圆 76.910 76.810 0.13 -17.74 93.310

英镑/日圆 186.09 185.96 0.07 0.13 186.38

澳元/新西兰元 1.1187 1.1209 -0.20 6.86 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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