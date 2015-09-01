《全球汇市》避险情绪支撑日圆和欧元，关注中美制造业PMI数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
英镑兑美元 报1.5360美元，极为接近1.5330美元左右的7月低点，维持英国央行上月通胀报告浇熄提早升息预期后的疲弱基调。
“市场认为英国央行将在美联储升息后才会升息...英镑兑美元有可能进一步下跌，”巴克莱驻东京的首席外汇策略师Shinichiro Kadota称。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1242 1.1211 0.28 -7.07 1.2097
美元/日圆 121.02 121.22 -0.16 1.31 119.68
欧元/日圆 136.05 135.89 0.12 -6.31 144.78
美元/瑞郎 0.9633 0.9669 -0.37 -3.10 0.9941
英镑/美元 1.5377 1.5342 0.23 -1.26 1.5573
美元/加元 1.3148 1.3135 0.10 13.17 1.1618
澳元/美元 0.7116 0.7110 0.08 -12.88 0.8168
新西兰元/美元 0.6355 0.6334 0.33 -18.49 0.7797
澳元/日圆 86.120 86.180 -0.07 -11.88 97.750
新西兰元/日圆 76.910 76.810 0.13 -17.74 93.310
英镑/日圆 186.09 185.96 0.07 0.13 186.38
澳元/新西兰元 1.1187 1.1209 -0.20 6.86 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/郑茵/王丽鑫/王兴亚；审校 白云/徐文焰/龚芳/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”