港报社评：严遏种票保社会稳定--星岛日报9月1日

距离区议会选举只有两个多月，有关人士查阅选民登记册，发现一些稀奇古怪的资料，怀疑部分市民在不知情下「被登记」，甚至可能涉及种票。当局必须严查严办，以维持本港选举制度的公正和公信力，避免埋下政治动荡的种子。 这些可疑登记，有的是用上酒店、商铺、厂厦等地址，有的是一个单位内有多个姓氏，有的是大厦拆了竟然继续成为一些选民的登记住址。 登记住址古怪，不能全部视作违法种票。商铺地位可能是前铺后居，一屋多姓可能有大量劏房，迁拆了的旧楼，可能是原住户搬家后没有向选举事务处更新地址。当局要逐一查明，把过气的地址作废，如果发现有种票迹象，就须与执法机构合作，拘控虚报者外，更须找出幕后黑手。

查找幕后黑手并不容易。上届区议会选举，以虚假地址种票最猖獗的旺角京士柏选区，有四十五人被定罪，判处社会服务令至入狱一年不等。由于选举胜负之差仅两票之微，这区要重选，而查案的廉政公署人员，慨叹未能把幕后黑手绳之以法。

今届区议会选举，是占领运动后的首次全港性选举，被视为占领运动后政治格局的探热针，以及明年立法会选举的前哨战，各方势力争持激烈，不排除部分有意参选者，以及背后支持团体求胜心切，出动不正当手段。

不同政治势力，今年都积极展开选民登记宣传和协助，今年登记选民净增长十八万多人，选民总数达到三百六十九万，在大家觉得占领运动吸引大量青年登记做选民之际，老人家竟然不遑多让，六十六至七十岁的组别选民增长一成八，冠绝全城。

现时出现一些老人院长者、甚至参加过团体活动的家居长者「被登记」疑云。院舍或组织鼓励长者做选民，本来是好事，但是冒长者签名登记，无论是否涉及种票，都可能已触犯伪造文件刑事罪。

种票是选举制度的癌细胞，严重性不亚于贿选，当局须从严查处，让不择手段求胜者觉得无机可乘。

最可怕的情况是参选者和市民都觉得当局无力遏止，种票活动日益猖獗，使用不正当手段者不但逃过法律制裁，更成功获选，这些人当道，社会歪风益炽，大众觉得真正民意被严重扭曲，选举制度公信力破产，将陷社会于严重的政治动荡。 选举制度的目的，是希望由得民心者治天下，无论一国一地一区，管治权都得到顺利交接。外国却有地区发生了选举前后的暴动，选举不但无法达到平稳过渡的目的，反而成为动乱之源，原因就是公正性受到民众极度质疑，导致对整个制度和政府的冲击。 本港虽然每次选举都收到不少犯规投诉，但是总体而言，选举结果是令人信服的，绝不能让种票等行为避过法眼，动摇社会稳定，危害繁荣。

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