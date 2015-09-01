港报社评：银行助遏电话骗案，应建客户提醒机制--文汇报9月1日

近期有骗徒假扮银行职员，致电市民套取事主个人资料，对此金管局与银行公会联手合作，并将所有银行热线电话上载至网页，方便市民核实来电者身份，预防骗案发生。事实上，几乎每一个市民都拥有个人银行户口，骗徒利用银行职员身份博取市民的信任，往往令市民更易中招。银行业界从保障客户权益的角度出发，一方面需要加大防骗宣传力度，提升市民对可疑电话的识别能力和举报犯罪的积极性，同时还应建立规范的客户提醒保障机制，通过银行前线人员主动对包括老年人在内的特殊汇款人群予以善意提醒，特别遇到异地大额汇款个案，更要主动提醒其注意防范，这样就可以从源头上加筑一道安全防线，保障广大市民的财产安全。

银行在我们的日常生活中扮演重要角色，银行户口几乎一人一个，因此市民骤然接获假冒银行职员的诈骗电话，往往难辨真伪，容易上当受骗。金管局与银行公会针对此种情况联合采取行动，除了禁止银行透过中介公司推销金融产品，并且规定21间银行进行电话促销时，职员必须「自报家门」，说明自己的员工号码和银行资料方便客户核实，与此同时，金管局亦将所有银行的热线电话上载至网页，方便市民致电查询职员身份真伪。 然而，各大银行最近一个月只收到200多个核实来电者身份的查询电话，数字反映市民对自称来自银行业的可疑电话，查证意识不足，这无疑增加了骗徒得手的几率。银行业界还须继续加大对银行防骗热线的宣传普及力度，提升市民对可疑来电的防范和辨识能力，鼓励他们举报犯罪线索，遏制此类作案手法的得逞空间。

分析电话骗案的作案手法不难发现，骗徒是在成功博取事主信任或者恐吓事主就范后，以种种「需要」为藉口，要求事主透过银行户口汇款到指定账户。一旦事主依言照办，则会蒙受巨额金钱损失。因此，银行柜位前线人员若能起到汇款流程上的「提点作用」，就能从源头上减少此类电话骗案得逞。银行界应根据骗案特点和银行业的业务关系，建立合理有效的客户提醒保障机制，通过对银行前线人员进行防骗培训，提升他们对犯罪行为的警惕性和辨别能力，引导他们重点关注包括老人在内的特殊汇款人群，并予以善意的提醒，遇到异地大额汇款时作出防范提示，发现异常情况第一时间报警处理。内地银行业界近年来正是透过一套有效的客户提醒保障机制，在阻止诈骗犯罪方面贡献不小。建议香港银行业界从内地行之有效的措施机制中借鉴一二，并引用到前线运作中。相信以保障客户利益为出发点的提醒措施，并不会对客户构成不必要的滋扰，会赢得客户和社会大众的理解与支持。

电话骗案花样百出，牵涉面甚广，打击电话骗案，绝非政府有关部门独力就可做到，还需赖金融业界和全社会的一致支持与合作，才能多管齐下地惩治犯罪。作为公共服务机构，银行业针对电话骗案多作承担，帮助市民筑起保障财产安全和合法权益的防护墙，既是职责所在，更是积极承担和履行社会责任的一种表现，在避免客户遭受不必要损失的同时，也可以成功维护自身的品牌信誉，应是达至双赢的有益之举。

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