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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 09:22 BJT

《汇市简讯》美元跌破200小时移动均线和121.00日圆，前景看跌

0052GMT

* 美元/日圆跌破200小时移动均线切入位121.05和121.00日圆

* 有效跌破200小时移动均线对短期走势尤为负面

* 汇率可能下探小时图一目均衡云区120.77-121.30底部

* 支撑位还包括200日移动均线切入位120.79和日线图一目均衡基准线120.71

* 以及200小时移动均线下方的120.60

* 从120.70至120.50之间有停止单 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 许娜)

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