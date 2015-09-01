港报社评：区会拨款议员分饼仔，腐化温牀损地方行政--明报9月1日

政府拨出更多资源，强化区议会的角色与职能，从完善地方行政角度，本属好事，应予支持。然而，这会否收到积极效果，则视乎各个区议会和区议员就资源是否用得其所。多年来，并无研究或数据反映区议会在调拨资源方面发挥过什么作用。但是，已知的是拨款审批存在诸多问题，包括涉及区议会「批钱给自己人」，出现「自己人围威喂」等现象。若政府不加强规范区议会审批拨款的准则，则有关资源不仅可能浪费，还可能是地方行政腐化的温牀。昨日和今日，《明报》报道揭露「社区参与计划」拨款的一些情况，反映有关忧虑具有客观基础。

政府每年拨款给区议会举行「社区参与计划」，在2015/16年度拨款额逾3.5亿元。有关计划旨在鼓励市民多参加社区事务，各区的地区团体都可以申请拨款来举办各种活动，包括文娱康乐、公民教育、防火灭罪，以至一日游和下午茶等。民政事务总署向区议会提供一般审批拨款准则，以及监察建议，但是最终拨款决定权和监察工作都由各个区议会负责。

本报记者翻查区议会资料，统计今年7、8月暑假期间，18个区议会批出的「社区参与计划」活动申请，最多是举办「娱乐粤曲表演、嘉年华、康体班」等活动，其次为「一日游、茶叙、晚宴、生日会」。这段期间，18区搞了200多次旅行，涉及数以百万计公帑。这类活动是否促进了地方行政，见仁见智，特别是临近11月区议会选举，活动有可能等同蛇斋饼糉，沦为一些人的选举工程；因为旅行活动，主要由获得资助的互委会举办，而区议会选区细小，几座公屋大厦就是一个选区，这种情况会使到旅行、互委会与选举之间的关系难以切割。若个别人等觑觎区议会议席，又与活动有关，则公共资源变相替个人办选举活动，绝不恰当。

按目前已知情况，各个区议会就拨款申请，未见有效机制审核和监察。各区都有地区团体是区议会「指定地区组织」，区议员多属于这类组织成员，甚至担当领导职位，组织申请拨款办活动就有利益冲突。各个区议会有要求相关区议员申报利益，但是在讨论拨款申请时议员却毋须避席，有些只要求议员保持缄默和不参与决议或投票。由于议员们或许涉及不同申请项目，则在讨论过程中，有可能出现相互开绿灯，齐齐通过拨款的情况。

本报记者翻查区议会资料，发现本年度8区涉及拨款给「指定地区组织」，汇计已约达700万元，各区由35万元至166万元不等。既然审核拨款申请缺乏真正意义，只是议员之间透过既定程序分占资源，议员与申请拨款团体组织之间的关系没有深究，个中利益是否得到清楚切割，无从知晓，若有非分之想，就会成为腐化温牀。

现在政府对区议会这类拨款并无监管，只是建议地区组织在活动完结后两个月，向区议会提交活动总结及收支结算，亦建议区议员或民政事务处人员抽样巡视有关活动。可以说，政府对区议会的拨款决定和监管，几乎置身事外。这种情况，若区议会做到严格严谨，就不会有问题，只是除了利益冲突毋须避席之外，去年多个区议会就审议如何运用25万元推广《基本法》拨款，竟以「传阅文件」形式批核，即是议员不开会讨论，仅以书面投票形式通过拨款。这种方式缺乏透明度，若议员把拨款交予友好团体营办，由于活动成效并无客观准则，很容易出现利益输送。这又埋藏了腐化的种子。

政府让区议会决定资源运用，原则上无问题，因为加强了区议会的角色与职能，若运用正确，可以强化地方行政，毋须事事由政府包揽，对促进政制发展与完善管治，会成为一股健康积极力量。只是，从本报记者揭露的情况看来，个中蕴含的消极元素较积极元素多，事态除了涉及区议会权力结构、政治生态，还不能排除有个人利益盘算的可能。

为免情况进一步扭曲区议会运作，对地方行政带来负面影响，政府应该介入确保地区资源分配公平合理，避免滋生腐败行为。政府起码要明文规定有利益冲突的议员，在审议拨款申请时一定要避席。另外，明文规定组织在一定时间内必须提交活动报告和结算，并予公开（例如上载到区议会的网页），让公衆可以监察。这些增加透明度的做法，并未增加政府的行政负担，不过在促使区议会切实审核拨款申请，却可以起到积极作用，有助强化市民对区议会的信心。

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