港报社评：统战也有良性恶性之别--信报9月1日

民主党虽然是本地历史悠久的传统反对派，但该党一向表明，不反对和中央政府沟通。于是乎，民主党包括主席刘慧卿在内的五名领导层成员，上周三在港与港澳办副主任冯巍会面，彼此再来一次沟通，事先没有张扬，会面之后才公告周知。北京和泛民政党重启沟通之门，被形容为后政改时代的突破，尽管距离关系解冻尚远，但起码是踏出了「化对抗为对话」的一小步。

二○一○年，民主党走进中联办「密室谈判」，随后支持时任特首曾荫权提出的政改方案，惹来不少同路人肆意攻讦，罪名是「伪民主派卖港求荣」。这次跟冯巍会面，民主党会不会重蹈覆辙？暂时而言，只见部分党友批评领导层「先斩后奏」而已，未有太激烈的反弹，后续发展如何拭目以待，尤其值得注意的是今年十一月举行的区议会选举，民主党选情是否有所得失。

全国港澳研究会副会长刘兆佳指出，冯巍与民主党会面，开拓局面是正常的选择，不会影响民主党在区议会选举的得票。在电台节目发表意见的刘兆佳进一步分析，中央认为民主党较有国家民族观念，是可以争取的对象，加上近年激进民主派势力抬头，中央希望鼓励温和民主派有更大生存空间，因此选择同民主党对话，走出第一步，估计这种会面陆续有来。刘兆佳又说，中央冀民主党成为「忠诚反对派」，最少承认中共在中国的统治地位、支持「一国两制」、认同《基本法》下的政治制度，甚至日后成为执政的一分子，成为「建制改革派」，而不是只为推翻现有制度。

无可否认，京官与民主党会面充满统战味道，有人更直指这是分化伎俩，拉一派，打一派，最低限度把温和泛民与激进泛民区分开来。正如港澳办主任王光亚在政改被否决之前所言，泛民有两类人，一类是极少数死硬派，他们对抗中央管治，甚至勾结外国势力，另一类则是泛民朋友，尽管与中央政见不同，但他们认同「一国两制」和《基本法》，王光亚希望与这些泛民朋友有更多机会沟通。

民主党也许是中央眼中的泛民朋友，伸出橄榄枝可以理解为统战，然而，反对派能够称得上「忠诚」吗？对于刘兆佳的讲法，刘慧卿表示，如果「忠诚反对派」的意思是听从北京所有想法，民主党一定不会遵从，不会成为政治花瓶。她强调，民主党支持「一国两制」，接受香港是中华人民共和国一部分，但香港必须享有对内部事务的高度自治，特首和全体立法会议员必须经由普及平等的普选产生。简言之，民主党不可能「忠诚」到哪里去。

与其说是「忠诚反对派」，不如说是「良性反对派」，因为民主党由始至终不寻求暴力方式推翻现有政权。从另一个角度衡量，统战也有良性和恶性之别，假如中央与泛民接触纯粹是搞分化，促使反对派内讧，从而逐个击破，那就是心怀不轨的恶性统战；反之，沟通的动机若是以大局为重，缓和因政改而加深的社会撕裂，抚平两阵恶斗的遍体鳞伤，不但与民主党会面，日后亦跟其他泛民朋友有商有量，则统战不失其良性互动的正面意义。

翻开历史，民主党和中央政府其实不乏良性互动的渊源。创党主席李柱铭以及已故党鞭司徒华曾经得到信任，获委任为基本法起草委员会成员；及至司徒华逝世，不但官方新华社发稿报道，曾荫权更在悼词赞扬：「一生热爱中华、热爱香港，致力推动民主发展。他为人刚直不阿，一直坚持理想，从不言休。峥峥风骨，深受各界尊敬。」

既然民主党不反对与中央政府沟通，京官又意识到泛民阵营之中也有朋友，那么不妨从对话的一小步开始，良性的统战一定远胜恶性的分化，不必计较反对派「忠诚」与否。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘