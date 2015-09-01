港报社评：旅业淡风难扭转，商界速变阵--经济日报9月1日

本港上月旅客人数连跌两月，过夜客更跌逾一成，在内地客出游模式改变，且强港元削弱海外旅客来港意慾下，本港旅游零售弱势难改。业主与商户应早着先机，调整经营策略应变。

旅发局昨公布，上月访港旅客人数按年减少8.4%，是连续第二个月下跌，更惹关注的是，消费能力较高的过夜旅客人数，上月跌幅达11.6%，内地过夜客更大跌14.7%。有酒店业人士深忧若旅业续转差，前綫人员势首当其冲，更恐要被迫放无薪假。更令人担心的是，本港旅业见顶回落的压力，恐仍易增难减，此至少因两方面负面因素。

其一，内地客出游模式改变。内地客访港意慾减，关键因中央雷厉风行反贪、力遏公款旅游之余，近期内地经济以至股市亦大吹淡风，无可避免地打击内地客外游、消费意慾。且澳门有大量新酒店落成，酒店房间供过于求掀价格战，进一步抢走内地过夜客，令本港旅业雪上加霜。

其二，强港元损海外客访港诱因。本港旅业尤其内地客减少，有意见指当局可多做海外宣传，多吸海外旅客。惟港元滙价随美元走强，但区内旅业对手如新加坡、南韩等滙率在过去一年却累贬逾一成，令本港交通、食宿等价格变得相对高昂，本港旅业拓海外市场自更事倍功半。

上述两因素或反映，这一轮旅业淡风未必是短期调整，旅业下行压力恐续增加，故商界莫再叹慢板，望旅客突然大量回流，更应早着先机，调整经营策略，早谋应变。

商舖业主必须明白，过去因旅客连年大幅增长，令药房、金舖、名店等不惜以天价抢租，皇帝女唔忧嫁的光景已难再，商舖业主应尽早面对现实，调整租金以主动挽留现有租客，或吸引新租客，总胜过纳空租，这亦让各行各业在租金下调下，更有能力面对旅客大减引发的压力，减少其他行业所受折腾。

至于商户方面，除需转攻消费力尚不俗的本地客户外，更要留意港人消费取向势有微妙转变，就是从不吝腰间钱追求高质产品、服务，转为对价格更敏感，要好亦要抵。此因旅业寒风、内地经济减速，以至股市调整等负面因素势发酵，将一定程度冲击本地就业、工资增长，窒碍消费意慾，港人虽有能力消费，但难免更讲求物超所值。

旅客续减反映人潮、钱潮汹涌而来的黄金时间已结束，考验本港业主与商户的应变力与灵活性。若昧于市场变化，转身太慢，势成旅业趋缓的输家。

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