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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 09:24 BJT

《汇市简讯》澳元/美元几无变动，之前公布的中国PMI数据符合预期

0112GMT

* 在中国公布8月制造业PMI一如预期处于49.7后，澳元/美元最初升至0.7122美元

* 但8月服务业PMI从53.9降至53.4，抑制了进一步买盘

* 中国决策者重点放在提振服务业上，因此该数据有点令人失望

* 中国数据公布后，标准普尔500指数期货几无变动，仍下跌1.25%左右

* 财新制造业PMI数据很快将公布，澳洲央行利率决定将在0430GMT公布 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 戴素萍)

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