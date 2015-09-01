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亚洲 | 2015年 9月 2日 星期三 07:49 BJT

****主要国家经济指标预测--9月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
   
    9月2日(三)
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)              第二季      +0.4%      +0.9%
                              (较上年同期)                      +2.2%      +2.3%
             GDP最终消费                                           --      +0.5%
             GDP资本支出                                           --      -1.2%
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                      8月       57.5       57.1
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)             7月      -0.1%      -0.1%
                                  (较上年同期)                  -2.1%      -2.2%
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周         --      412.7
             再融资指数                                            --    1,629.3
    1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个)                 8月       20.1   　  18.5
    1230 美国劳工成本                         第二季修正值      -1.0%      +0.5%
              非农生产率环比年率                                +2.8%      +1.3%
    1345 美国ISM纽约企业活动指数                       8月         --      699.7
    1400 美国工厂订单(较前月)                          7月      +0.9%      +1.8%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                            --      +0.5%
             耐久财订单(较前月)                  7月修正值         --      +2.0%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                          --      +0.6%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                          --      +1.0%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                    --      +2.2%
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          8月         --    3,708.2
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)        第二季修正值         --      +0.3%
                          (较上年同期)                             --      +2.2%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --  卖超2,738
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --  卖超4,619
    
    9月2日-9月8日
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                   8月         --      -0.6%
                        (较上年同期)       截至8月的三个月         --      +7.9%

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    
    8月31日(一)    
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)              第二季        +5.6%        -- 
      
    9月1日(二)
    0000 韩国出口(较上年同期)                     8月初值       -14.7%    -10.0% 
             进口(较上年同期)                                   -18.3%    -14.9% 
             贸易收支(亿美元)                                   顺差43        --
    0130 澳洲建筑许可                                 7月        +4.2%     +2.5% 
    0130 澳洲经常帐(亿澳元)                        第二季      赤字190   赤字158  
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)            8月         51.7        -- 
    0140 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)     8月         47.9        --  
    0430 澳洲央行利率决定                             9月        2.00%     2.00%  
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                8月         52.2      49.7  
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  8月         53.8      54.8  
    0750 法国Markit制造业PMI                          8月         48.3      48.6   
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                      8月         53.3      53.2  
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)             8月      减少0.7   减少0.2   
             未经季节调整失业人数(万人)                          279.6     280.0 
             经季节调整失业率                                     6.4%      6.4%  
             经季节调整失业人数(万人)                            279.0        -- 
    0800 意大利失业率                                 7月        12.0%     12.6% 
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    8月终值         52.3      52.4 
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                       7月    增加11.73  增加12.0 
    0830 英国抵押贷款发放金额(亿英镑)                 7月    增加27.09  增加28.0 
             抵押贷款批准件数(千件)                             68.764      68.0  
             M4货供额(较前月)                                    +1.0%        --  
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                     8月         51.5      52.0  
    0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)       第二季终值        +0.3%     +0.2%   
                                (较上年同期)                     +0.7%     +0.5% 
    0900 欧元区失业率                                 7月        10.9%     11.1%
    1230 加拿大GDP(较前季)                         第二季        -0.1%        -- 
               GDP环比年率                         第二季        -0.5%     -1.0% 
               GDP(较前月)                            6月        +0.5%     +0.2% 
    1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI                 8月         49.4        -- 
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      8月终值         53.0        -- 
    1400 美国建筑支出(较前月)                         7月        +0.7%     +0.6% 
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数              8月         51.1      52.6
                                    投入物价分项指数              39.0      42.5 
                                    就业分项指数                  51.2      55.0
                                    新订单分项指数                51.7        -- 
     --  美国汽车销售年率(万辆)                       8月        1,781     1,730 
    2300 韩国经常帐(亿美元)                           7月     盈余94.9        -- (完)

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