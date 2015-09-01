主要国家经济指标预测--9月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月2日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.4% +0.9% (较上年同期) +2.2% +2.3% GDP最终消费 -- +0.5% GDP资本支出 -- -1.2% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 8月 57.5 57.1 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -2.1% -2.2% 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 412.7 再融资指数 -- 1,629.3 1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 8月 20.1 18.5 1230 美国劳工成本 第二季修正值 -1.0% +0.5% 非农生产率环比年率 +2.8% +1.3% 1345 美国ISM纽约企业活动指数 8月 -- 699.7 1400 美国工厂订单(较前月) 7月 +0.9% +1.8% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.5% 耐久财订单(较前月) 7月修正值 -- +2.0% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.6% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +1.0% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +2.2% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 8月 -- 3,708.2 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.2% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超2,738 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,619 9月2日-9月8日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- -0.6% (较上年同期) 截至8月的三个月 -- +7.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月31日(一) 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 +5.6% -- 9月1日(二) 0000 韩国出口(较上年同期) 8月初值 -14.7% -10.0% 进口(较上年同期) -18.3% -14.9% 贸易收支(亿美元) 顺差43 -- 0130 澳洲建筑许可 7月 +4.2% +2.5% 0130 澳洲经常帐(亿澳元) 第二季 赤字190 赤字158 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 8月 51.7 -- 0140 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 47.9 -- 0430 澳洲央行利率决定 9月 2.00% 2.00% 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 8月 52.2 49.7 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 8月 53.8 54.8 0750 法国Markit制造业PMI 8月 48.3 48.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 8月 53.3 53.2 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 8月 减少0.7 减少0.2 未经季节调整失业人数(万人) 279.6 280.0 经季节调整失业率 6.4% 6.4% 经季节调整失业人数(万人) 279.0 -- 0800 意大利失业率 7月 12.0% 12.6% 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月终值 52.3 52.4 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加11.73 增加12.0 0830 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 7月 增加27.09 增加28.0 抵押贷款批准件数(千件) 68.764 68.0 M4货供额(较前月) +1.0% -- 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 51.5 52.0 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.3% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.5% 0900 欧元区失业率 7月 10.9% 11.1% 1230 加拿大GDP(较前季) 第二季 -0.1% -- GDP环比年率 第二季 -0.5% -1.0% GDP(较前月) 6月 +0.5% +0.2% 1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 8月 49.4 -- 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月终值 53.0 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +0.7% +0.6% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 51.1 52.6 投入物价分项指数 39.0 42.5 就业分项指数 51.2 55.0 新订单分项指数 51.7 -- -- 美国汽车销售年率(万辆) 8月 1,781 1,730 2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 盈余94.9 -- (完)