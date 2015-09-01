中港个股：中车终止入股中国置业投资，因先决条件未能达成

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月1日 - 中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车 称，入股中国置业投资 的计划终止，因先决条件未能达成。
中车6月曾公告，拟透过子公司南车香港认购中国置业投资65亿股新股，认购价每股0.1港元，将持有中国置业投资约60.52%的经扩大已发行股本，惟交易的完成取决于若干先决条件的满足或获豁免。
中车周一晚间的声明称，南车香港已书面通知中国置业投资，由于认购协议所载先决条件未得到满足，因此，根据认购协议，南车香港没有义务继续进行可能认购交易，且认购协议的主要交易条款不再具有任何效力。
中国置业投资主要从事物业投资，投资开采位于中国内蒙古之铜钼矿场及放债业务。该股周一早盘大跌逾八成后停牌，停牌前报0.243港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”