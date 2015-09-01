《路透晚报》--9月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国制造业和服务业PMI双降凸显下行压力，消费仍是中流砥柱

受新订单需求不足、传统淡季等影响，中国8月官方和财新制造业PMI双双创下多年低点；而证券市场震荡导致金融服务业放缓亦拉低服务业PMI。下半年经济增速有破7%风险，短期仍需政府投资加码，并继续以宽松政策护航。

--中国经济：仍运行在合理区间，能够经受住股市波动冲击--发改委副主任

中国国家发改委副主任宁吉喆周二表示，中国经济仍运行在合理区间，在政策上有更大的空间，下一步将以更精准的调控对冲经济下行压力，坚持在区间调控基础上预调微调。

--中国央行：中拉产能合作投资基金起步运行，首期规模100亿美元

中国央行周二表示，中拉产能合作投资基金有限责任公司已正式开始运行，首期规模100亿美元，由外汇储备、国家开发银行共同出资。

--中国房地产：改善性需求再次申请住房公积金贷款最低首付比例降至20%

中国房地产政策继续松绑。住房城乡建设部、财政部和中国人民银行周一发布通知，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的居民家庭，为改善居住条件再次申请住房公积金委托贷款购买住房的，最低首付款比例由30%降低至20%。

--中国房地产：8月百城住宅均价同环比16月来首现双涨，楼市续回暖“金九”可期

中国指数研究院公布的8月百城新建住宅均价16个月来首现同比和环比双涨，易居一手房价格288指数同比亦止跌，为九个月来首次，显示随着一系列宽松政策发挥效应，中国楼市持续回暖。

--台湾数据：8月日经PMI为46.1创近三年新低，海内外需求减弱

台湾8月PMI值为46.1，台湾制造业的整体景气度创下35个月来最大降幅。调查报告显示海内外需求减弱，月内产出与新业务总量皆创下2012年9月以来最大收缩率。

--澳门经济：月均博彩收入跌穿＂警戒线＂，政府部门实行紧缩开支

澳门政府周二公布的8月博彩收入按年减少35.5%，至186.23亿澳门元；由于今年首八个月的每月平均博彩毛收入低于200亿澳门元的＂警戒线＂，澳门政府宣布，所有公共部门即日起实行紧缩财政开支措施，但有关措施不影响各项民生福利开支和投资与发展开支计划(PIDDA)。

【金融】

--中国央行：8月向国开行提供PSL 604亿元，利率与上月持平

中国央行周二公布，8月向国家开发银行提供抵押补充贷款（PSL）604亿元，利率为2.85%，利率较上月持平；8月末抵押补充贷款余额为9,068亿元。

--中国金融：人民币购售业务拓至直接投资项下，包括即期、远期和掉期--央行

上海证券报周二报导称，中国央行日前下发关于拓宽人民币购售业务范围的通知，决定将人民币购售业务范围拓展到直接投资项下的跨境人民币结算需求，交易品种包括即期、远期和掉期交易等。

--香港金融：金管局逾四个月来首次向市场释出62亿港元，料不影响拆息

香港金融管理局（HKMA）周二下午向市场释出62亿港元以维持港元汇价稳定，为四个多月来首次。金管局发言人表示，银行体系总结余进一步增加，料对银行同业拆息（HIBOR）不会有实质影响。

--中港个股：建设银行预计下半年净息差仍将下降，资产质量压力上升

按市值计中国第二大银行--中国建设银行周一称，下半年净息差下降压力还是很大，预计净息差将下降7至10个基点；此外下半年资产质量压力仍然较大。

--新闻稿：最新香港银行业国别风险评估发布；经济风险趋势调整至负面--标普

标准普尔评级服务将香港银行业的经济风险趋势由稳定调整至负面，标准普尔今日发布的报告《银行业国别风险评估：香港》如是表示。

--台湾个股：兆丰金年底前将现增募约250亿台币，并购东南亚金融机构

台湾汇银龙头--兆丰金控高层周二表示，目标将在年底前办理现金增资筹资约250亿台币，以并购东南亚金融机构。

【固定收益】

--《分析》降准实施前中国央行持续放水，维稳汇率料助缓流动性压力

在降准生效实施前，中国央行仍维持较大的短期流动性投放力度以平滑资金面，本周延续逆回购+SLO(人民币短期流动性调节工具)组合操作，已进行1,500亿元七天期逆回购操作及1,400亿元七天期SLO。

分析人士称，考虑到人民币近期仍面临贬值压力、外汇占款可能继续萎缩，降准实施后流动性会否明显缓和存在不确定性。不过货币政策偏宽基调应能延续，对资金面暂无需担忧；而央行在汇率方面的维稳动作，将有助于缓和境内流动性压力。

--中国货币市场：回购利率小跌紧势略缓，逆回购续做政策偏松基调料延续

中国银行间市场周二早盘主要回购利率小幅下行，央行逆回购滚动续做致资金面紧张局势稍现缓解，但由于阅兵假期因素，七天品种需求增多，借入略难；供给方面，四大行仍未见明显放量，国开行依然充当资金主力。

--中国债市动态：长债收益率续小跌，新债空档期配置需求力度不减

中国银行间债市周二早盘长债收益率延续小跌走势，10年国开活跃券最多下行约3-4个基点（bp），10年国债也有1-2个bp，利率互换（IRS）亦是长端稍降；本周因逢抗战胜利日休假，新债供给进入短暂空档期，不过理财等配置需求力度不减，推动现券仍震荡偏强。

【外汇】

--中国外汇：央行对代客远期售汇收外汇风险准备金，打压套利缓和预期

多位消息人士周二透露，中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，打压远期购汇，有利于人民币汇率的整体稳定。

--中国汇市：人民币早盘续升刷新近三周新高，央行新规打压套利稳定预期

人民币兑美元即期周二早盘续升并刷新近三周新高，盘中汇价一度升破6.37关口。中间价则连三日涨百点刷新近三周新高。交易员表示，央行出台新规大幅提升远期购汇成本，打击套利，掉期和期权市场反应激烈，离岸CNH亦大涨，两地价差明显收窄，央行连番出招，短期人民币贬值预期或逐渐淡化。

【证券/行业】

--中国证券：鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份--证监会等四部委

中国证监会、财政部、国务院国资委和银监会四部委发布通知称，为促进结构调整和资本市场稳定健康发展，将通过多种方式进一步深化改革、简政放权，大力推进上市公司并购重组，积极鼓励上市公司现金分红，支持上市公司回购股份，提升资本市场效率和活力。

--中国股市：沪综指震荡收跌1.2%，经济数据不佳致做空情绪扩散

中国股市沪综指周二震荡收跌1.2%。分析师指出，由于今日公布的PMI数据依然低迷，市场信心匮乏做空情绪扩散，短线套现压力持续释放，银行、煤电等权重股虽获护盘拉抬仍难阻止多数个股大幅下挫，在救市资金干预的情况下，预计短线大盘继续震荡以寻找方向。

--中国个股：国泰君安称拟提高权益类证券投资比例及自营业务规模

中国大型券商--国泰君安证券周二午间公告称，拟按7月末净资产20%比例出资投资权益类证券，并相应提高自营业务规模。

--中港证券：沪港通北向交易8月总成交按月下降39%，惟净流量由负变正

香港联交所最新资料显示，8月沪港通北向A股交易总成交金额按月下降39%，但以净流量计，则由上月的净流出转为净流入。

--中港个股：中车终止入股中国置业投资，因先决条件未能达成

中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车称，入股中国置业投资的计划终止，因先决条件未能达成。

--路透专访：紫金矿业预计中国需求有助于提振金价2016年重回1,200美元

全球市值最大的黄金生产商紫金矿业董事长陈景河周一表示，中国黄金需求料上升，明年金价可能回到每盎司1,200美元左右。

--中俄能源：俄气将与CNPC签署天然气供应谅解备忘录--克里姆林

克里姆林宫一位幕僚周一表示，俄罗斯总统普京本周访问北京期间，俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)将与中国石油天然气集团公司(CNPC)签署一份输送天然气至中国的谅解备忘录(MOU)。

--中国个股：风帆股份拟注入144亿动力资产，中船重工资产整合开启

中国蓄电池业务上市公司--风帆股份周二公告，公司将通过发行股份、支付现金等方式购买控股股东中船重工集团旗下相关动力资产144亿元人民币，同时还将募集配套资金138.75亿元，用于支付购买资产及相关投资。

--中国汽车：互联网企业家支持打造中国特斯拉

一群财力雄厚的中国互联网企业家及金融投资者正在为打造中国的特斯拉--蔚来汽车提供支持。这些支持者包括腾讯和高瓴资本(Hillhouse Capital)。

--台湾个股：富士康科技集团因土地问题，取消印尼工厂投资计划--报载

印尼报纸Kontan周二援引一个印尼商会负责人称，全球最大电子零件制造商--台湾富士康科技集团取消了在印尼投资一家工厂的计划。

--台湾个股：中钢将与印尼AG集团于印尼合建钢铁厂