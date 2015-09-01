新闻稿：尽管经济风险上升，香港地区银行评级仍获确认--标普

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香港，2015年8月31日—标准普尔评级服务今日宣布，确认六家香港银行的评级，展望为稳定，尽管它们面临的经济风险上升。这六家银行是：中国银行（香港）有限公司（中银香港），恒生银行有限公司（恒生银行），渣打银行（香港）有限公司（渣打香港），东亚银行有限公司（东亚银行），星展银行（香港）有限公司（星展香港），富邦银行（香港）有限公司（富邦香港）。我们也确认这些银行核心子公司的评级（参见下文评级列表）。我们还预期香港最大的银行香港上海汇丰银行有限公司（香港汇丰：AA-/稳定/A-1+; cnAAA/cnA-1+）评级亦不受影响，该银行业务的地域分布更为多元化。 确认评级反映我们认为，上述几家香港银行的信用状况将继续获益于强韧的区内经济表现，大致审慎的借贷操作，有效且保守的监管环境，强劲的系统内融资状况，以及来自政府或母公司的潜在特别支持。我们认为，以全球标准衡量香港的银行体系依旧属于风险最低的银行体系，这体现在银行业国别风险评估（BICRA）中，在1-10的分值体系中（1为最低风险，10为最高风险），香港银行体系得分为“2”。 我们将渣打香港的个体信用状况评估上调一级至“a”，主要受惠于该银行强化的资本和盈利状况，这是因为考虑到该银行2014年发行股份筹资，以及我们预期未来两年内该银行贷款增长减缓和利润留存稳健。 我们认为，尽管香港房价上涨部分肇因于人口持续的增长，但过去几年香港房价的强劲上涨已持续加剧香港经济的失衡。在我们的基准情景假设下，我们预期未来一至两年内香港经通胀调整后的房价将持稳于约略当前的房价水平。这反映我们预期香港经济增长将保持稳定，利率上升，中长期内楼市供应增加。 与我们的基准情景预期相对，我们认为有三分之一的几率香港房价将至少以过去12个月的增长步伐继续上涨。这样的上涨可能加剧未来房价急剧修正的风险，从而增加银行信贷损失大幅上升的风险。因此我们将香港银行面临的经济风险趋势由稳定调整至负面。 如果香港房价继续快速上涨，我们预计将把香港的BICRA组别从“第二组”调整至“第三组”。这意味着我们将把在香港经营的银行的基准个体信用状况评估（我们评级的起点）从“a-”下调至“bbb+”。与此同时，在我们的资本分析中，我们将上调香港地区信贷敞口的风险权重，以反映上升的经济风险。 在上述情景下，我们预计将把恒生银行、渣打香港、星展香港和富邦香港的个体信用状况评估下调一级。香港汇丰、中银香港和东亚银行的个体信用状况评估将不受影响，这是因为这些银行在香港以外地区的风险敞口较为显着，它们的个体信用状况评估已考虑了其隐含偏高的经济风险。其香港地区潜在增加的经济风险仍在我们针对这三家银行当前个体信用状况评估的容许范围内。所有七家银行的发债人信用评级或将保持不变，反映我们对香港政府、银行母公司或某些情况下上述两者所提供支持的看法。 香港银行业处置机制在两次征询市场意见后，仍在调整当中。但我们认为，必要时香港政府仍拥有很高的意愿和能力为系统重要性银行提供支持。 BICRA分值简表

分值

调整后 调整前 BICRA* 2 2 经济风险* 3 3 经济风险趋势 负面 稳定 经济弹性** 1 1 经济失衡** 4 4 经济体内信用风险** 2 2 行业风险* 1 1 行业风险趋势 稳定 稳定 制度框架** 1 1 竞争态势** 2 2 系统内融资** 1 1 *1-10分值体系，1为最低风险，10为最高风险 *1-6分值体系，1为最低风险，6为最高风险 评级列表 获确认评级 星展银行（香港）有限公司 恒生银行有限公司 恒生银行（中国）有限公司 渣打银行（香港）有限公司 发债人信用评级 AA-/稳定/A-1+ 大中华区信用评级体系评级 cnAAA/cnA-1+ 中国银行（香港）有限公司 发债人信用评级 A+/稳定/A-1 大中华区信用评级体系评级 cnAAA/cnA-1+ 东亚银行有限公司 东亚银行（中国）有限公司 发债人信用评级 A/稳定/A-1 大中华区信用评级体系评级 cnAA+/cnA-1 富邦银行（香港）有限公司 发债人信用评级 BBB+/稳定/A-2 大中华区信用评级体系评级 cnA+/cnA-1