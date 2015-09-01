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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 10:06 BJT

台湾股市：早盘随亚股走跌，市场担忧中国数据表现

路透台北9月1日 - 台湾股市周二早盘随其他亚股下滑，对中国将发布更多疲弱数据的预期心理，打击市场人气。

0139GMT时，台湾加权股价指数 挫跌1.2%至8,076.58点，上日收高1.94%至8,174.92点。

人气低落推使电子类指数 下跌1.3%，金融保险类指数 跌1.5%。

半导体类指数 跌1.95%，但油电燃气类指数则逆势上涨0.56%。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN

Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N

Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N

Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N

美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US

欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN

香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN

澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN

韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN

英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI

法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 龚芳; 审校 许娜)

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