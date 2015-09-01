《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月1日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 日照港集团 60 15 9 9/7簿记建档 农业银行 AA+(大公国际) 9/9 9/10

AA(中债资信) ======================================================================================= 招金矿业 40 10 9 *推迟发行 光大银行 AAA(中诚信) -- --

交通银行 AA-(中债资信) =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *万达集团 17 7 12 9/7簿记建档 中国银行 AA 9/9 9/10 ======================================================================================= *浙江荣盛 25 13 12 9/7簿记建档 中国银行 AA 9/9 9/10 控股集团 工商银行 ======================================================================================= *中煤矿山 10 5 12 9/7簿记建档 招商银行 AA 9/9 9/10 建设集团 ======================================================================================= *扬州城建国有 20 10 12 9/7簿记建档 建设银行 AA+ 9/8 9/9 资产控股集团 浦发银行 ======================================================================================= *中天科技 11 1 12 9/7簿记建档 兴业银行 AA+ 9/8 9/9

1 12 ======================================================================================= *光明食品集团 20 20 12 9/7-9/8簿记 工商银行 AAA 9/9 9/10

招商银行 ======================================================================================= *中国供销集团 10 10 12 9/7-9/8簿记 招商银行 AAA 9/9 9/10

建设银行 ======================================================================================= *江苏国泰 6 3 12 9/7-9/8簿记 交通银行 AA 9/9 9/10 国际集团 进出口行 ======================================================================================= *东方园林 16 6 12 9/7-9/8簿记 北京银行 AA 9/9 9/10

浦发银行 ======================================================================================= *葛洲坝 60 15 12 9/9簿记建档 进出口行 AAA 9/10 9/11

农业银行 ======================================================================================= *物产中拓 5.6 2 12 9/9簿记建档 民生银行 AA 9/10 9/11 ======================================================================================= *蓝色光标 15 2.5 12 9/9簿记建档 华泰证券 AA 9/11 9/14

招商银行 ======================================================================================= 江苏金陵 8 6 12 9/2-6簿记 招商银行 AA(中诚信) 9/7 9/8 建工集团 AA-(联合资信) ======================================================================================= 天津地铁集团 40 20 12 9/6簿记建档 浦发银行 AAA 9/8 9/9

国开行 ======================================================================================= 上海上实集团 20 10 12 9/7簿记建档 交通银行 AAA 9/9 9/10

浦发银行 ======================================================================================= 奥克斯集团 10 5 12 9/7簿记建档 农业银行 AA 9/9 9/10 ======================================================================================= 珠海水务集团 10 4 12 9/7簿记建档 光大银行 AA 9/8 9/9 ======================================================================================= 合肥高新 10 5 12 9/8-9/9簿记 北京银行 AA 9/10 9/11 建设投资集团 徽商银行 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *上海外高桥 10 5 3 9/7簿记建档 建设银行 AAA 9/8 9/9 集团 上海银行 ======================================================================================= *云南公路开发 22 10 5 9/7簿记建档 民生银行 AA+ 9/8 9/9 投资公司 ======================================================================================= *晨鸣纸业 26 13 永续 9/8簿记建档 华泰证券 AA+ 9/9 9/10

(每3年重置一次利率) 中信银行 ======================================================================================= *珠海九洲 6 6 3 9/9簿记建档 兴业银行 AA- 9/10 9/11 控股集团 ======================================================================================= *上海上实集团 80 10 3 9/9簿记建档 浦发银行 AAA 9/11 9/14

工商银行 ======================================================================================= *北京住总集团 10 10 永续 9/9-9/10簿记 北京银行 AA 9/11 9/14

(每3年重置一次利率) ======================================================================================= 国家电力 103 50 7 9/6簿记建档 光大银行 AAA 9/7 9/8 投资集团 ======================================================================================= 鲁西化工 20 10 永续 9/7簿记建档 浦发银行 AA+ 9/9 9/10

工商银行

(每三年重置一次票面利率，若不赎回利率调整为当期基准利率+初始利差再加300基点) ======================================================================================= 厦门象屿集团 20 10 永续 9/7簿记建档 兴业银行 AA+ 9/8 9/9

(每五年重置一次票面利率，若不赎回利率调整为当期基准利率+初始利差再加300基点) ======================================================================================= 山西煤炭 30 5 永续 9/7簿记建档 上海银行 AAA 9/9 9/10 进出口集团 (每三年重置一次票面利率，若不赎回则第4-6年利率调整为当期基准利率+初始利差；

此后利率调整为当期基准利率+初始利差再加300基点) ======================================================================================= 格林美 8 5 3 9/7-8簿记 工商银行 AA 9/9 9/10

招商银行 ======================================================================================= 中国中纺集团 10 10 3 9/7-8簿记 招商银行 AA+ 9/9 9/10 ======================================================================================= 棕榈园林 10 10 3 9/8簿记建档 浦发银行 AA 9/10 9/11 ======================================================================================= 广东物资集团 26 8 永续 9/8簿记建档 浦发银行 AA 9/10 9/11

(每3年重置一次利率) 民生银行 ======================================================================================= 河南漯河 30 10 3 9/8簿记建档 中国银行 AAA 9/10 9/11 双汇实业集团 中金公司 ======================================================================================= 首钢总公司 50 50 永续 9/8-9簿记 海通证券 AAA 9/10 9/11

建设银行

(每五年重置一次票面利率，若不赎回利率调整为当期基准利率+初始利差再加300基点) ======================================================================================= 常熟城市 12 12 永续 9/8-9/9簿记 中信银行 AA+ 9/10 9/11 经营投资公司 (每5年重置一次利率) 招商银行 ======================================================================================= 复星医药 20 4 3 9/8-9/9簿记 工商银行 AA+ 9/10 9/11

进出口行 ======================================================================================= 中粮集团 100 50 3 9/8-9/9簿记 建设银行 AAA 9/10 9/11

工商银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)