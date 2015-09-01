印度经济：6月当季增速放缓程度甚于预期，支持降息呼声

**继续降息？**

最新数据还将强化莫迪政府的降息呼声。一些官员认为，印度央行7.25%的指标利率应立即下调50个基点。

印度央行自1月以来已将指标附买回利率调降75个基点，但在8月初的政策会议上维持利率不变。

“我们认为，(该央行)显然为本财年结束前再降息两次做准备，”HDFC Bank的Kaur表示。

尽管印度央行不排除进一步放宽政策的可能性，但其已将未来降息与通胀前景联系起来。

一些政府人士担心，在截至明年3月的本财年，经济成长可能低于官方目标水准8-8.5%，并认为央行的谨慎作法使形势恶化。

6月当季经济减速主要是由于服务业表现疲弱。服务业在该国2万亿美元的经济规模中占一半以上。6月当季服务业较上年同期成长8.3%，低于3月当季10.2%的增速。

“成长环境仍疲弱，好转速度非常非常缓慢，”ICICI Securities Primary Dealership分析师A. Prasanna表示。(完) (编译 许娜/李爽 审校 徐文焰/于春红)