台湾债市：10年期指标券殖利率早盘随美债上扬，卖压稍大成交升温

路透台北9月1日 - 台湾10年期公债104/12 发行前交易殖利率周二扬升，受到美债殖利率弹升影响，指标券的卖压稍大，成交略为升温。

交易员也认为，台股 虽大幅下跌，但短期涨高后回档也很正常，因此今日对债市避险需求并未明显上升。10年券104/12期盘初的卖压稍大，但也见买盘进场承接，成交较上日活络许多。

〞和昨天美债(殖利率)弹有点关系，反正现在空单也不多，也有人续空一下，〞一位证券商交易员说。目前104/12期的空单未平仓量约50余亿台币，并不算太高。

也有票券商交易员表示，下周104/12期即将标售，面临投资盘对新券胃纳的不确定性，市场审慎气氛稍浓，加以股市目前也在政府护盘下走稳，市场气氛趋向冷静。一般认为，投资买盘在1.2%有不错的接手意愿，10年券区间内盘整态势将会持续至标售前夕。

台湾央行将在下周二(8日)代财政部标售104/12期10年公债，金额预定350亿台币。

本地时间10:18，104/12期殖利率升2.1基点至1.1510%。而台股则是下跌1.92%报8,018.22点。

美国较长期公债价格周一走低，因美国石油产量减少和石油输出国组织(OPEC)准备与其他产油国磋商的消息加剧对通胀的忧虑，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主席周末的讲话打压较短期公债价格。指标10年期公债价格 收益率报2.21%，上周五尾盘报2.18%。

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