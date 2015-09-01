修正-日本股市：日经指数早盘下跌，受疲软的企业资本支出及中国数据拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：因译文有误，调整第九段第二句措辞，删去赘字)
路透东京9月1日 - 日股日经指数周二下跌，因疲软的企业资本支出数据打击了市场人气，且中国的数据也表明该国经济进一步丧失动能。
日经指数 早盘跌2.3%至18,458.52点，技术支撑位料在260日移动均线切入位18,282点。
东证股价指数33个分类指数中有30个下跌，周期性股领跌。
日本财务省周二公布的数据显示，4-6月企业资本支出同比增长5.6%，增速较前季放缓，进一步表明经济从衰退中复苏的艰难。
“该数据令人感到失望，因为当时对中国经济放缓拖累全球经济的担忧尚未造成冲击，”大和证券高级技术分析师Hikaru Sato称，“对于本季及以后，中国需求降温或打击日本经济，这看上去不太妙。”
中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.7，创三年低点，前月为50.0。
另外，财新/Markit周二联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIF=ECI 终值为47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。这也是该指数连续第六个月处在荣枯线下方，上月终值为47.8。
东芝 遭抛售，该公司再度推迟公布截至3月份的会计年度业绩，理由是发现新的会计错误。该股跌幅多达4.9%。
TDK Corp 重跌4.6%，令日经指数减少14点。因摩根士丹利下调其评等。
证券类股表现不及大盘。
汽车类股也下跌，本田汽车 跌2.5%，日产汽车 跌 2.1%。
东证股价指数 下滑1.7%，报1,510.73点。JPX日经400指数 下滑1.8%，至13,565.86点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”