修正-日本股市：日经指数早盘下跌，受疲软的企业资本支出及中国数据拖累

(更正：因译文有误，调整第九段第二句措辞，删去赘字)

路透东京9月1日 - 日股日经指数周二下跌，因疲软的企业资本支出数据打击了市场人气，且中国的数据也表明该国经济进一步丧失动能。

日经指数 早盘跌2.3%至18,458.52点，技术支撑位料在260日移动均线切入位18,282点。

东证股价指数33个分类指数中有30个下跌，周期性股领跌。

日本财务省周二公布的数据显示，4-6月企业资本支出同比增长5.6%，增速较前季放缓，进一步表明经济从衰退中复苏的艰难。

“该数据令人感到失望，因为当时对中国经济放缓拖累全球经济的担忧尚未造成冲击，”大和证券高级技术分析师Hikaru Sato称，“对于本季及以后，中国需求降温或打击日本经济，这看上去不太妙。”

中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.7，创三年低点，前月为50.0。

另外，财新/Markit周二联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIF=ECI 终值为47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。这也是该指数连续第六个月处在荣枯线下方，上月终值为47.8。

东芝 遭抛售，该公司再度推迟公布截至3月份的会计年度业绩，理由是发现新的会计错误。该股跌幅多达4.9%。

TDK Corp 重跌4.6%，令日经指数减少14点。因摩根士丹利下调其评等。

证券类股表现不及大盘。

汽车类股也下跌，本田汽车 跌2.5%，日产汽车 跌 2.1%。