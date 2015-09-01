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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 10:38 BJT

中国新债：国开行下周二招标发行至多200亿元四期债，期限3-10年

路透上海9月1日 - 中国国家开发银行 周二公告称，将于下周二(8日)招标发行四期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限三、五、七、10年。

上述三、五、七期债分别为该行2015年第17、13、16金融债增发品种，票面利率依次为3.26%、3.86%、3.94%；10年期为第18期品种新发。

具体发行条款如下：

2015第17、13、16期增发和18期新发债

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发行上限 3/5年40亿元；7年50亿元；10年70亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：9月8日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 3/5/7年：单一价格(荷兰式)；10年：单一利率(荷兰式)

缴款日 9月10日

起息日 3年：8月27日；5年：6月25日；

7年：7月10日；10年：9月10日

分销期 9/9-9/10

上市日 9月14日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)

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