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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 10:41 BJT

香港已公布经济指标--2015/9/1

时间            经济指标               按年%        前月（季）按年%     上年同月（季）按年
                                                                            %
 2015年7月    零售销售值                    -2.8             -0.4                -3.2
 2015年7月    零售销售量                    +1.9             +4.4                -4.5
 2015年7月    综合消费物价指数(CPI)         +2.5             +3.1                +4.0
 2015年7月    甲类消费物价指数(CPI A)       +3.4             +4.4                +4.6
 2015年第二   本地生产总值(GDP)             +2.8             +2.4                +2.0
 季                                                                         
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                                        15年5月-7月%       15年4月-6月%        14年5月-7月%
              失业率                        3.3                3.2                 3.3
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              （以下以10亿港元为单位        当月              前月              上年同期
              ）                                                            
 2015年7月    贸易赤字／盈余               -28.43           -45.78               -42.13
                                                                            
 注：   *为已经更新
        ^经修订数据。（完） 
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......    日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........

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