澳新汇市：澳元在央行会议结果公布前走势艰难，新西兰元微升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳元下跌主要是因为市场对中国经济硬着陆的担忧加剧。
中国官方数据显示，8月制造业采购经理人指数(PMI)再次降至荣枯线以下，这抑制了澳元。
中国是澳洲和新西兰的最大出口市场。
澳元支撑位在0.7070美元附近，以及上周触及的六年半低点0.7044。
国内数据方面，澳洲7月经季节调整的建筑许可较前月上升4.2%，但其提振作用被第二季经常帐赤字扩大所抵消。
目前关注焦点是澳洲央行政策声明，及该行对中国形势的评估。
新西兰元兑美元 涨0.5%至0.6368美元，之前公布的数据显示，新西兰第二季出口价格上涨，受季度乳制品价格上涨提振。
“从目前趋势来看，新西兰元的表现将势必更加落后于其他货币。我们预计新西兰元兑美元第一支撑位在0.6300，新西兰元兑澳元支撑位在0.8850澳元，”新西兰国民银行分析师在研究报告中说。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英；审校 王颖)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”