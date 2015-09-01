澳新汇市：澳元在央行会议结果公布前走势艰难，新西兰元微升

澳元下跌主要是因为市场对中国经济硬着陆的担忧加剧。

中国官方数据显示，8月制造业采购经理人指数(PMI)再次降至荣枯线以下，这抑制了澳元。

中国是澳洲和新西兰的最大出口市场。

澳元支撑位在0.7070美元附近，以及上周触及的六年半低点0.7044。

国内数据方面，澳洲7月经季节调整的建筑许可较前月上升4.2%，但其提振作用被第二季经常帐赤字扩大所抵消。

目前关注焦点是澳洲央行政策声明，及该行对中国形势的评估。

新西兰元兑美元 涨0.5%至0.6368美元，之前公布的数据显示，新西兰第二季出口价格上涨，受季度乳制品价格上涨提振。

“从目前趋势来看，新西兰元的表现将势必更加落后于其他货币。我们预计新西兰元兑美元第一支撑位在0.6300，新西兰元兑澳元支撑位在0.8850澳元，”新西兰国民银行分析师在研究报告中说。(完)

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