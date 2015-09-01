中国房地产：8月百城住宅均价同环比16月来首现双涨，楼市续回暖“金九”可期

* 8月百城新建住宅均价16个月来首现双涨 * 易居一手房288指数亦双升，同比止跌 * 房地产市场继续回暖，“金九”可期 路透北京9月1日 - 中国指数研究院公布的8月百城新建住宅均价16个月来首现同比和环比双涨，易居一手 房价格288指数同比亦止跌，为九个月来首次，显示随着一系列宽松政策发挥效应，中国楼市持续回暖。 中指院报告称，8月全国100个城市新建住宅均价环比上涨0.95%，涨幅较上月扩大0.41个百分点；同比在 经历连续10个月下跌后，于本月止跌，上涨0.15%。 “在今年一系列宽松政策影响下，楼市持续呈现回暖态势，8月市场成交继续保持稳定，百城价格指数环 比涨幅扩大，并推动同比止跌转涨。”中指院表示。 从涨跌城市个数看，环比上涨城市个数增5个至51，49个城市环比下跌。北京、上海等十大城市（新建） 住宅均价环比上涨1.95%，涨幅较上月扩大0.80个百分点；同比上涨3.83%，涨幅较上月扩大2.53个百分点。 该机构称，政策方面，今年以来央行已三次全面降准四次降息，最新一次“双降”将进一步刺激消费者购 房需求；供应方面，房企制定少量缓推的推盘策略，为“金九”旺季提前热身，重点城市供应量平稳释放；库 存方面，供需两端表现均衡，库存压力继续释放。 “展望未来，本月央行降息降准将为9月传统楼市旺季的到来再增动力。在下一步地方政策积极配合、房 企加快推盘的影响下，预计下月至年底楼市供需两端将继续升温，‘金九’旺季或将如期而至。”中指院称。 价格方面，他们认为目前全国楼市仍以去库存为主基调，部分城市去化压力尚存，房价将继续保持平稳。 另一家机构--易居的中国城市住房（一手房）价格288指数环比上涨0.46%，涨幅较上月缩小0.04个百分点 ，同比则止跌小幅上涨0.07%。 经统计，其监控的288个主要城市中，共有147个城市一手房价格指数环比出现上涨，上涨城市数量较上月 增加8个。其中广东省深圳环比上涨5.07%，继续占据全国涨幅首位。 自去年起中央地方多次出台宽松政策，从降准降息，到更有针对性的“930”“330”新政， 从金融、税 收、公积金等多方面为房地产提供支持。今年央行已降息四次，基准存贷款利率降至历史低位。 最近中国对房地产市场改善需求的支持力度进一步加大，最新下发通知为外资进入中国房地产市场松绑， 规定境外机构在中国境内设立的分支、代表机构（经批准从事经营房地产的企业除外），以及在中国境内工作 、学习的境外个人，可以购买符合实际需要的自用、自住商品房。 本周一中央再发通知调整公积金政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的居民家庭，为改善居住条 件再次申请住房公积金委托贷款购买住房的，最低首付款比例由30%降低至20%。 （完） 近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%） 月份 环比 同比 2014-08 -0.59 3.15 2014-09 -0.92 1.12 2014-10 -0.4 -0.52 2014-11 -0.38 -1.57 2014-12 -0.44 -2.69 2015-01 0.21 -3.09 2015-02 -0.24 -3.84 2015-03 -0.15 -4.35 2015-04 -0.01 -4.46 2015-05 0.45 -3.73 2015-06 0.56 -2.7 2015-07 0.54 -1.38 2015-08 0.95 0.15 (发稿 宿泱韫；审校 曾祥进)