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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 11:29 BJT

中国房地产：8月百城住宅均价同环比16月来首现双涨，楼市续回暖“金九”可期

* 8月百城新建住宅均价16个月来首现双涨
    * 易居一手房288指数亦双升，同比止跌
    * 房地产市场继续回暖，“金九”可期

    路透北京9月1日 - 中国指数研究院公布的8月百城新建住宅均价16个月来首现同比和环比双涨，易居一手
房价格288指数同比亦止跌，为九个月来首次，显示随着一系列宽松政策发挥效应，中国楼市持续回暖。
    
    中指院报告称，8月全国100个城市新建住宅均价环比上涨0.95%，涨幅较上月扩大0.41个百分点；同比在
经历连续10个月下跌后，于本月止跌，上涨0.15%。
       
    “在今年一系列宽松政策影响下，楼市持续呈现回暖态势，8月市场成交继续保持稳定，百城价格指数环
比涨幅扩大，并推动同比止跌转涨。”中指院表示。
    
    从涨跌城市个数看，环比上涨城市个数增5个至51，49个城市环比下跌。北京、上海等十大城市（新建）
住宅均价环比上涨1.95%，涨幅较上月扩大0.80个百分点；同比上涨3.83%，涨幅较上月扩大2.53个百分点。
    
    该机构称，政策方面，今年以来央行已三次全面降准四次降息，最新一次“双降”将进一步刺激消费者购
房需求；供应方面，房企制定少量缓推的推盘策略，为“金九”旺季提前热身，重点城市供应量平稳释放；库
存方面，供需两端表现均衡，库存压力继续释放。
    
    “展望未来，本月央行降息降准将为9月传统楼市旺季的到来再增动力。在下一步地方政策积极配合、房
企加快推盘的影响下，预计下月至年底楼市供需两端将继续升温，‘金九’旺季或将如期而至。”中指院称。
    
    价格方面，他们认为目前全国楼市仍以去库存为主基调，部分城市去化压力尚存，房价将继续保持平稳。
    
    
    另一家机构--易居的中国城市住房（一手房）价格288指数环比上涨0.46%，涨幅较上月缩小0.04个百分点
，同比则止跌小幅上涨0.07%。

    经统计，其监控的288个主要城市中，共有147个城市一手房价格指数环比出现上涨，上涨城市数量较上月
增加8个。其中广东省深圳环比上涨5.07%，继续占据全国涨幅首位。
    
    自去年起中央地方多次出台宽松政策，从降准降息，到更有针对性的“930”“330”新政， 从金融、税
收、公积金等多方面为房地产提供支持。今年央行已降息四次，基准存贷款利率降至历史低位。
    
    最近中国对房地产市场改善需求的支持力度进一步加大，最新下发通知为外资进入中国房地产市场松绑，
规定境外机构在中国境内设立的分支、代表机构（经批准从事经营房地产的企业除外），以及在中国境内工作
、学习的境外个人，可以购买符合实际需要的自用、自住商品房。 
    
    本周一中央再发通知调整公积金政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的居民家庭，为改善居住条
件再次申请住房公积金委托贷款购买住房的，最低首付款比例由30%降低至20%。 （完）
 
   
    近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）  
      月份     环比       同比
   2014-08    -0.59       3.15
   2014-09    -0.92       1.12
   2014-10     -0.4      -0.52
   2014-11    -0.38      -1.57
   2014-12    -0.44      -2.69
   2015-01     0.21      -3.09
   2015-02    -0.24      -3.84
   2015-03    -0.15      -4.35
   2015-04    -0.01      -4.46
   2015-05     0.45      -3.73
   2015-06     0.56       -2.7
   2015-07     0.54      -1.38
   2015-08     0.95       0.15
 
 (发稿 宿泱韫；审校 曾祥进)

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