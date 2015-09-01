韩国金融市场：股市受疲弱出口及中国PMI数据影响下跌1%；韩元走高

与此同时，财新/Markit周二联合公布，中国8月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。

“平淡的韩国出口数据以及疲软的中国PMI数据，降低了市场对韩国企业业绩改善的预期，而围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息时间仍存不确定性，”SK证券的股票分析师Kim Young-jun称。

半导体芯片股SK海力士 跌3.7%至34,450韩元。

“个人电脑动态随机存取记忆体(DRAM)的定价8月份环比下降了7%，因个人电脑和笔记本需求持续下降，”NH Investment & Securities的技术分析师Lee Se-chul在给客户的报告中称。

现代汽车 下滑1.7%。

早盘外资卖超47亿韩元(399万美元)韩股。

外汇市场上，大多数亚洲货币兑美元今日都上涨，韩元 兑美元也走强。

韩元/美元 涨0.3%至1,178.9韩元，因海外基金卖出美元而本地出口商存在结算需求。

0243 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,178.9 1,182.5

日圆/韩元 9.7594/694 9.7478

韩国公债期货 * 109.42 109.42

韩国综合股价指数 1,922.14 1,941.49

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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