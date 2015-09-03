《全球主要央行动态》--9月3日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月27日-9月3日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储副主席费舍尔周六表示，随着来自美元汇率的压力减退，美国通胀率将反弹，从而允许美国联邦储备理事会(美联储，FED)逐步升息。他当天的讲话措辞谨慎，避免给人以对中国经济放缓风险反应过度的印象。这位影响力颇大的美国央行官员在说到他是否倾向美联储在9月升息时，态度谨慎。但他指出，美元升值、油价下跌和美国就业市场闲置带来的物价下跌压力正在减退。

亚特兰大联储总裁洛克哈特称，现在升息还是等待是一个有待解决的问题；必须考虑到油价走低，以及9月会议前美元和市场的变化。洛克哈特称，目前接近升息，最初升息的幅度将为25个基点；升息的进度将是渐进的，50%的9月升息机率评估是合理的。

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，由于金融市场大跌及中国经济放缓，央行官员应对收紧政策采取“观望”态度。乔治是赞成美联储近期升息的官员。乔治在周四播出的有线电视访谈中发表上述言论，表明对金融市场动荡的担忧已深入美联储，从而进一步降低了美联储在9月升息的机率。

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示，无论美联储决定提前还是推迟几个月开始升息，美联储或许都只会逐步升息。他的言论暗示，美联储决策者在本月政策会议上将力争解决对其信誉的质疑，对立阵营的联储官员将会争辩，经济和就业市场强劲，说明美联储应该迅速实施将近10年来的首次升息。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，美国就业市场供应吃紧，足以推动某些职业的薪资过去几周小幅增长，但部分企业已经感受到中国经济放缓带来的影响。褐皮书指出，总体而言，7月到8月中美国多数地区和行业的经济活动继续扩张。

**欧洲**

英国央行总裁卡尼周六称，中国经济放缓能有可能进一步推低英国通胀，但目前暂时没有改变英国央行在何时以及如何升息方面的立场。卡尼称，中国经济放缓有可能加大英国物价的下行压力，全球市场的避险意愿有可能令英国金融环境更加趋紧，而这也对通胀构成压力。

瑞士央行总裁乔丹称，瑞士将在“一段时间内”维持负利率，因为包括中国因素在内的诸多风险，有可能激发对“明显估值过高”的瑞郎的避险买兴。乔丹接受报纸NZZ am Sonntag访问时称，希腊债务危机的平息缓解了瑞郎的部分上涨压力，但他强调瑞士央行对负利率的承诺，并随时准备在必要时干预汇市。

**日本**

日本央行审议委员木内登英周四表示，未来两年半内日本通胀率不太可能达到央行的2%目标，因消费者支出仍疲弱，而且中国经济放缓损及日本出口。

**澳洲**

澳洲央行周二决定将利率维持在历史低位不变，符合预期。该利率自5月以来一直保持在这一水平。央行更加坚定静观形势发展的立场，重申将评估即将出炉的经济数据，以判断以往放松举措的影响。澳洲央行似乎对澳元当前的汇率水平感到满意，重申澳元正对“主要商品价格大跌做出调整”。

**大中华**

多位消息人士周二透露，中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，增加远期购汇成本，有利于人民币汇率的整体稳定。消息公布后，人民币外汇市场包括即期和衍生品市场都出现明显异动，而反应更为激烈的是离岸CNH市场，离岸CNH盘中一度大涨超300点子。消息人士周三又透露，央行今日再度火速发文明确外汇风险保证金征收范围，涵盖人民币远、掉期及期权等所有衍生品业务，以及时补住逃交保证金的漏洞。

**其他央行**

巴西央行一如预期维持指标利率在14.25%不变，为经济提供喘息之机，巴西央行称利率决定基于宏观经济、通胀前景和当前风险状况作出；有必要在足够长的时间维持当前利率水平以压低通胀，使之在2016年底时靠近目标水平.

泰国央行周五放宽了投资海外证券的限制，称他们有能力应对可能随之而来的资金外流，即便是泰铢汇率正徘徊在逾六年低位。央行副总裁Pongpen Ruengvirayudh对记者表示，从2016年开始，央行将允许拥有超过1亿泰铢（280万美元）流动资产的泰国人、每年对海外证券最多直接投资500万美元。从2017年起，泰国人进行海外投资将不再被要求持有流动资产。资产在10-15亿泰铢之间的泰国企业也能直接投资海外证券，由2016年起，每年最高可达500万美元。

(完)

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