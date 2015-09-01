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亚洲 | 2015年 9月 1日 星期二 11:31 BJT

《汇市简讯》澳洲央行公布利率决议前的空头回补提振澳元/美元

0320GMT

* 澳元兑日圆和欧元依然下跌，因避险情绪升温

* 澳元/美元之前未能突破0.7100美元，但目前已升至开盘价上方

* 在0430GMT澳洲央行公布利率决议前，市场在回补空头

* 没有人预计澳洲央行会降息，很多人认为政策声明将基本维持不变

* 沪综指跌幅从4%收窄至1.75%，也令澳元/美元舒了口气 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)

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